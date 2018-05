Cuộc tầm nã tên cướp nguy hiểm mang nhiều tiền án

Sau khi cướp tài sản của anh Đinh Văn Tới, Hà đã chạy khắp các tỉnh thành. Mỗi nơi ở không quá một tháng, sống trong chui lủi, nơm nớp lo sợ.

Phan Văn Hà (33 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị Công an TP Vinh ra quyết định truy nã ngày 31/7/2017 về tội Cướp tài sản. Đây là kẻ mang nhiều tiền án nhưng vẫn không cải tà quy chính.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2017, Hà đi chơi cùng nhóm bạn. Tại đây, anh ta làm quen với anh Đinh Văn Tới (40 tuổi, trú tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Trong quá trình ăn nhậu Hà nhìn thấy anh Tới mang một dây chuyền vàng, tay đeo nhẫn bự, lòng tham nổi lên.

Khi mọi người ra về chỉ còn hai người, Hà giả vờ say, chửi bởi, đánh đập anh Tới, bắt phải đưa dây chuyền và nhẫn vàng, tổng cộng 5 chỉ rồi giả vờ xiêu vẹo đi về.

Phan Văn Hà.

Ngay sau khi bị cướp hết vàng, anh Tới đến Công an TP Vinh trình báo. Qua điều tra xác minh công an có đủ chứng cứ để buộc tội Hà về tội Cướp tài sản.

Biết mình đang bị công an vây bắt, Hà đã nhanh chân bỏ trốn. Ngày 31/7/2017, Công an TP Vinh ra quyết định truy nã Phan Văn Hà và chuyển cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh.

Các trinh sát phát hiện năm 2006 Phan Văn Hà sinh sống ở Sài Gòn và gây ra vụ trộm cắp ở huyện Bình Chánh, đã bị công an sở tại bắt giữ, bị TAND huyện Bình Chánh xử phạt 1 năm tù.

Sau khi hết hạn tù anh này về quê và tiếp tục phạm tội và bị Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An bắt, TAND của huyện này xử phạt 12 tháng tù. Trong thời gian chờ thi hành án gã lên huyện Hưng Nguyên trộm cắp tài sản và bị bắt. Cùng năm anh ta bị TAND huyện Hưng Nguyên xử phạt 15 tháng tù.

Sau khi ra tù, Hà lại ngựa quen đường cũ, vào các tỉnh phía Nam trộm cắp, lọc lừa. Năm 2014 Hà bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt 2 năm tù cùng tội danh. Hết thời gian thi hành án gã trở về quê và gây ra vụ án cướp tài sản của anh Đinh Văn Tới.

Bằng nghiệp vụ cơ quan điều tra đã lần ra manh mối của Hà hiện có người bạn gái ở Hải Phòng nên cử người lên đường để xác minh nhưng anh ta đã rời đi.

Một ngày vào giữa tháng 5/2018, các trinh sát đã bắt thành công Hà ở quận Ba Đình, Hà Nội.

Trên đường di lý, Hà không ăn uống, nói năng gì. Biết được tâm lý diễn biến của nghi phạm, các CBCS tầm nã động viên nên anh ta dần dần tỉnh táo hơn.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Hà khai nhận sau khi cướp tài sản của anh Đinh Văn Tới, anh đã chạy khắp các tỉnh thành phía Nam, ra Hải Phòng, đến Hà Nội mỗi nơi ở không quá một tháng, sống trong chui lủi, nơm nớp lo sợ, muốn quay đầu nhưng đã quá nhiều vi phạm.

Hà khai thêm trong lúc chạy trốn vào Bình Dương, anh ta đã có con với một cô gái làm công nhân cùng quê huyện Nghi Lộc, đây là điều làm Hà trăn trở nhất, vì khi đi tù ai là người chăm sóc vợ con.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An đã bàn giao nghi phạm cho Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý.