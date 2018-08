Cuộc thi có Đức Phúc, Hương Tràm thua xa show sống còn Kpop thế nào?

Cùng là chương trình "sống còn" nhưng show Kpop lăng xê thành công nhiều gương mặt thì ở The Debut, chất lượng thí sinh, tiết mục đang bị đánh giá là nhạt nhoà.

Ồn ào The Debut: Giám khảo mắng nhau, cãi tay đôi với hội đồng báo chí Chương trình The Debut khiến khán giả chán nản khi những cuộc tranh cãi xuất hiện với tần suất liên tục. Mới đây, Hoàng Thùy Linh còn bị chỉ trích khi đôi co với hội nhà nghề.

The Debut đã đi đến những chặng đua cuối cùng. Gần kết thúc hành trình dài nhưng không có bất cứ thí sinh nào nổi tiếng từ chương trình này. Thay vào đó, mọi sự chú ý đổ dồn vào các Oraz (giám khảo), vào cách họ nhận xét, dẫn dắt thí sinh và đặc biệt là cách cãi nhau tay đôi trên ghế nóng.

Tai tiếng của The Debut nhiều hơn sự nổi tiếng và chất lượng cuộc thi. Một chương trình được quảng bá là kịch bản thuần Việt, tiêu chí khác lạ, cuối cùng đọng lại trong khán giả lại là những đánh giá bị cho quá cảm tính, “chợ búa” của những người cầm cân nảy mực.

Chất lượng thí sinh mờ nhạt

Đêm thi mới nhất của The Debut chứng kiến màn tranh tài của top 6. Tuy nhiên, ngay cả 6 thí sinh cuối cùng trụ hạng trong chương trình cũng chưa đủ nổi bật, đem đến cảm giác khác biệt, mới lạ so với thị trường âm nhạc hiện tại.

Hoàng Phương là thí sinh duy trì phong độ ổn định nhất. Giọng hát của anh được đánh giá tốt, lại có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu. Thế nhưng, sự nổi tiếng của Hoàng Phương vẫn quẩn quanh trong khuôn khổ cuộc thi, thay vì bứt phá, lan tỏa trên mạng xã hội giống những gương mặt hot ở chương trình khác.

Nếu để so với các thí sinh của The Voice – dù chương trình này năm nay cũng đã giảm nhiệt – thì cái tên Hoàng Phương vẫn mờ nhạt hơn.

Khán giả đánh giá The Debut là một cuộc thi nhạt nhoà, thiếu dấu ấn nếu nói về chất lượng âm nhạc.

Trong tập 12 vừa lên sóng, một thành viên hội nhà nghề đã thẳng thắn nhận xét Hoàng Phương tuy nổi bật nhất chương trình nhưng với giọng hát, phong cách như hiện giờ thì khi bước vào thị trường âm nhạc, anh vẫn chỉ là cái tên mờ nhạt.

"Từ đầu đến cuối tiết mục, bạn vẫn cho tôi cảm giác y như vòng trước, đó là bị gồng mình và nặng nề quá. Cách hát chưa cho thấy sự bỏ nhỏ, tinh tế”. “Chú ý về kỹ thuật nhiều quá, nên cảm xúc chưa chạm tới người nghe”, "Trong cuộc thi bạn nổi bật hơn những thí sinh khác, nhưng khi bước ra thị trường giải trí, với phong cách biểu diễn như bây giờ, thì không thiếu" là vài bình luận tiêu cực mà Hoàng Phương nhận được.

Đáp lại, Hương Tràm cho rằng Hội đồng nhà nghề đang quá khắt khe với thí sinh của cô. “Các anh chị đang đặt trên tâm thế đại chúng để đánh giá, nhưng nói gì thì nói, con mắt của chúng tôi vẫn của người làm nghề. Cho phép tôi hy vọng các anh chị đừng chủ quan mà hãy khách quan hơn, bởi, đôi khi những lời nói của các anh chị sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của các bạn sau này”, nữ ca sĩ cho biết.

Các Oraz của The Debut luôn nhấn mạnh tiêu chí khác lạ trong việc dẫn dắt thí sinh và bởi thế, có những nhân tố không đủ mạnh vẫn được giữ lại chương trình. Thế nhưng, thực tế không thể phủ nhận, qua các vòng thi với rất nhiều tiết mục, chưa có bất cứ thí sinh nào ở chương trình này trở thành cái tên gây sốt trên mạng.

Lọt vào top 4 nhưng giọng hát của Ngọc Vi bị đánh giá là quá kém, mắc nhiều lỗi.

Ngọc Vi có chăng là cái tên được quan tâm hơn cả, thế nhưng điều khiến dư luận để ý đến cô là những tranh cãi xoay quanh thái độ hay giọng hát yếu vẫn được ưu ái. Mới đây, thí sinh người Ba Lan gốc Việt tiếp tục bị chỉ trích vì chỉ đạt 3/15 điểm từ hội đồng nhà nghề và vấp phải rất nhiều lời chê bai khi hát Thái Bình mồ hôi rơi .

“Tôi thấy thí sinh năm nay chưa có sự nổi trội, cá tính của từng em khá phai nhoà, phần nhiều do lỗi chọn bài quá ẩu, nhiều khi chọn bài rất sai làm ảnh hưởng tới phần thi của thí sinh. Chọn bài là một nghệ thuật và cần phải có kinh nghiệm mới lựa chọn đúng được”, Nguyễn Trần Trung Quân sau quá trình ngồi ghế hội đồng nhà nghề nhận định.

Show Hàn Quốc khẳng định đẳng cấp

Tranh cãi là điều không tránh khỏi ở bất cứ chương trình “sống còn”, Produce 101, Sixteen, Show Me The Money… của Hàn Quốc không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong khi The Debut bị khán giả quay lưng, thậm chí yêu cầu ngừng phát sóng thì các cuộc thi kể trên ở Hàn Quốc vẫn thành công sau rất nhiều mùa giải với tỷ suất người xem cao.

Câu trả lời là bởi hiệu ứng từ thí sinh, các phần trình diễn trong những chương trình kể trên luôn khả quan và trở thành bệ phóng cho rất nhiều gương mặt trở nên nổi tiếng.

Wanna One trở thành nhóm nhạc nam hàng đầu sau Produce 101.

Wanna One – nhóm nhạc được thành lập sau Produce 101 mùa 2 đến nay vẫn duy trì sức nóng dù chương trình này đã lên sóng tới mùa 3. Wanna One có thể cạnh tranh, thậm chí vượt qua rất nhiều đàn anh ở thành tích nhạc số, doanh số album dù họ chỉ là một nhóm nhạc dự án.

Không còn nhiều thời gian để 11 thành viên hoạt động cùng nhau, thế nhưng kể cả khi tách nhóm, mỗi chàng trai trong số họ đều đã có nền tảng vững chắc để tiếp tục hoạt động trong công ty quản lý cũ.

Bỏ qua những lùm xùm liên quan đến việc lợi dụng thí sinh để câu view, phân chia thời lượng lên hình không công bằng, hay bị nghi dàn xếp kết quả… 3 mùa của Produce 101 đã lăng xê thành công rất nhiều thần tượng “vô danh”, để họ trở thành “tiểu Taeyeon” như Kim Sejeong, “center quốc dân” như Kang Daniel, Jeon Somi, hay “nữ thần Kpop thế hệ mới” như Chaeyeon…

Nhiều ca sĩ hoạt động lâu năm nhưng vẫn không được chú ý khi tìm đến chương trình này cũng có cơ hội nổi tiếng, chẳng hạn trường hợp Nu’est.

Hiện tại, Nu’est đã thoát kiếp “nhóm nhạc vô danh” vốn đeo bám họ suốt nhiều năm. Tất cả là nhờ công 4 thành viên của nhóm tham gia chương trình Produce 101 mùa 2.

Thêm một yếu tố giúp giữ vững phong độ, vị thế cho các chương trình thực tế Hàn Quốc chính là khả năng “làm chủ” bảng xếp hạng âm nhạc. Nhiều ca khúc mới sáng tác hay cả bài hát cũ nhưng được dàn thí sinh cover sau đó cũng gây sốt với lượt nghe, lượt xem lớn.

Fear của Song Mino khi mới ra mắt đã dẫn đầu tất cả bảng xếp hạng âm nhạc.

Nổi bật nhất về mảng nhạc số phải kể đến chương trình hip hop Show Me The Money với nhiều bài hát đình đám được công chúng Hàn Quốc yêu thích. Nhiều ca khúc xuất thân Show Me The Money sau khi phát hành đứng đầu các bảng xếp hạng, như Day Day, Knock, Comfortable, I'm Not The Person You Used To Know, Oppa's Car…

Fear – ca khúc do Song Mino, Taeyang thể hiện, Zico sản xuất – thậm chí đã trở thành một huyền thoại. Phát hành tháng 8 nhưng chỉ cần ít tháng thống trị bảng xếp hạng với hơn 1,5 triệu bản tải về trên trang Gaon, Fear đã trở thành một trong những ca khúc thành công nhất Kpop 2015 cũng như lịch sử chương trình hip hop số 1 Hàn Quốc.

Nhiều ca khúc khác của Mino, Zico nói riêng và Show Me The Money nói chung cũng đạt doanh thu lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu bản. Vì thế, Show Me The Money luôn có chỗ đứng vững chắc.

Sau tất cả, tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực âm nhạc và các thí sinh được gì khi đến tham gia chương trình mới chính là yếu tố làm nên vị thế của Show Me The Money, Produce 101… Nếu chỉ có những tranh cãi, “chiêu trò” mà chất lượng nhạt nhoà như The Debut hiện tại thì chắc chắn những cuộc thi kể trên “tự sinh rồi cũng phải tự diệt”.