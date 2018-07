Cuộc thi Đức Phúc làm giám khảo: Ngày càng lộ rõ kịch bản, chiêu trò?

Sau hàng loạt tranh cãi như phát ngôn, tiêu chí chọn lựa của giám khảo đến vụ việc thí sinh đạo nhạc, The Debut bị nhận xét là dàn xếp kịch bản nhằm gây chú ý.

Đọng lại sau 8 tập thi của The Debut là những tranh cãi xoay quanh giám khảo và ồn ào thí sinh đạo nhạc nhưng bị nghi do chương trình dàn xếp. Đã trải qua nhiều vòng để tìm ra top 12 nhưng đến nay, chưa có bất cứ thí sinh nào của chương trình khiến khán giả phải thốt lên vì bất ngờ trước tài năng, cá tính và tố chất nghệ sĩ.

Dàn HLV luôn nhấn mạnh tiêu chí mới lạ trong hành trình đi tìm những nhân tố mà họ ví như ngọc thô. Thế nhưng, khán giả chưa thấy được yếu tố khác biệt ở chương trình này.

Không sai khi đánh giá cả độ phổ biến, lan tỏa lẫn chất lượng thí sinh của The Debut đến hiện tại đều chưa đáp ứng được kỳ vọng của khán giả về một cuộc thi đặc biệt và khác biệt mà ban tổ chức tuyên bố lúc đầu. Mọi thứ chỉ đang tạm dừng ở lời nói.

HLV liên tục bất đồng quan điểm

Các phần thi trong tập 8 dành cho những thí sinh nằm trong danh sách chờ tranh tài với nhau để giành lấy một trong những vị trí còn lại của top 12. Có lẽ thời gian chuẩn bị ngắn ngủi không đủ để các thí sinh dàn dựng tiết mục nổi trội nên hầu hết phần thi trong tập này đều khá mờ nhạt.

Nhiều giọng ca trẻ thậm chí mắc lỗi cơ bản như quên lời hoặc hát chênh phô. Trong tập này, dàn HLV liên tục tranh cãi. Sự bất đồng quan điểm, căng thẳng ở 3 Oraz bộc lộ rõ qua gương mặt.

Ba Oraz tranh cãi gay gắt trên ghế nóng trong tập thi mới nhất.

Đức Phúc gây khó hiểu nhất tập thi khi với cương vị giám khảo, anh liên tục bênh vực thí sinh mà khán giả nhận xét là yếu hơn cả. Thậm chí, thí sinh Phương Khánh quên lời, không nỗ lực trong việc học thuộc bài hát cũng được anh khen ngợi.

Nam ca sĩ khẳng định nhìn thấy sự mới mẻ, cách xử lý sáng tạo trong phần trình diễn toàn “la la la” do không nhớ lời của Phương Khánh. Dù biết trước sẽ bị khán giả xem truyền hình chê trách, Đức Phúc vẫn quyết định lựa chọn cô là thí sinh bước tiếp vào vòng trong.

“Anh không biết rằng với lựa chọn này thì khi tiết mục được chiếu, anh có bị chê trách hay không nhưng anh vẫn muốn đi theo con tim và suy nghĩ, quan điểm của anh. Anh vẫn chọn Phương Khánh trong ngày hôm nay”, Đức Phúc cho biết.

Trước những nhận xét có phần ưu ái của Đức Phúc, Hương Tràm “chất vấn” đàn em: “Bây giờ mà Phúc vẫn còn bênh Khánh?”. Đức Phúc trả lời: “Em vẫn chưa nói một câu nào bênh”.

Dù vậy, Hương Tràm cho biết cô không tin vào bản lĩnh của Phương Khánh và tỏ ra thất vọng khi từng mất một tiếng rưỡi đồng hồ để tranh cãi với đàn em ở vòng trước khi thấy anh bảo vệ Phương Khánh.

Quá ưu ái thí sinh, giám khảo lựa chọn theo cảm tính?

Tùng Dương và nhóm S.E.A.L thể hiện ca khúc tiếng Hàn No Make Up. Phần lời tiếng Việt do chính Tùng Dương đảm nhận. Kết thúc phần thi, S.E.A.L tiếp tục bước vào vòng trong dù phần đông khán giả lẫn cả thí sinh trong cuộc thi đánh giá nhóm yếu hơn Tùng Dương.

Chất giọng nhiều hạn chế trong khi màu sắc âm nhạc cũng mờ nhạt, cách hát rời rạc nhưng S.E.A.L liên tục được ưu ái, đi hết vòng này đến vòng khác. Ngược lại, Tùng Dương qua các phần thi của mình khiến khán giả đánh giá là một thí sinh mạnh, có cá tính âm nhạc rõ ràng hơn cả.

Anh đặc biệt nổi trội ở khả năng làm chủ sân khấu, viết lời, sáng tác nhạc. Nhưng rồi, anh bại trận trước một nhóm nhạc kém hơn về nhiều mặt. Điều đáng nói là dù chê bai S.E.A.L, nhưng cuối cùng Hương Tràm lại cho nhóm đi tiếp, để rồi mâu thuẫn với Hoàng Thuỳ Linh.

“Chị muốn nói rõ ràng với S.E.A.L là kể cả bài hát mới thì mỗi người trong các em chỉ hát có mấy câu thôi và bản thân các em còn làm không tốt. Phải nói cho các em những câu thật là đau để các em nhớ, thuốc đắng dã tật, dã hết tật đi thì các em mới chịu thay đổi", Hương Tràm tỏ ra nghiêm khắc, nhưng sau đó hành động lại không đi đôi với lời nói.

Có phần thi tốt hơn nhưng Tùng Dương vẫn bị loại khỏi cuộc chơi.

Đồng tình với đàn em, Hoàng Thùy Linh cho rằng kỹ năng của nhóm thí sinh thể hiện tại đêm thi là quá yếu. “Chị thấy đã có quá nhiều lời khen dành cho bọn em, khiến cho bọn em máu chiến đến mức sẵn sàng từ bỏ vị trí an toàn của mình. Em thấy em đủ mạnh để đánh cược chưa? Chị hiểu tuổi trẻ thường hiếu thắng nhưng chính vì thế mà tuổi trẻ rất dễ vấp ngã”, Hoàng Thuỳ Linh đanh thép.

Ngược lại, Đức Phúc bênh vực S.E.A.L và khen ngợi kỹ năng của từng thành viên rõ ràng, có cá tính. Sau đó, anh cùng giọng ca Em gái mưa quyết định cho nhóm nhạc này đi tiếp.

Ngồi bên cạnh, Hoàng Thuỳ Linh nổi giận: “Tôi không đồng ý với kết quả này. Chưa bao giờ một bài học nào trong cuộc đời chúng ta mà nó dễ thương, đáng yêu và dễ chịu cả. Tôi muốn S.E.A.L phải nhận lấy bài học. Nếu tối nay, S.E.A.L vào, Dương không được vào, Phúc với Tràm ạ, tôi không phục!”.

Nhưng, không phục thì Hoàng Thuỳ Linh làm được gì khi Đức Phúc cũng không ngại phản pháo cô: “Thế thì chúng ta mới có luật chơi ở đây. Hai người chọn, một người không chọn. Đấy mới là luật!”.

The Debut lần lộ rõ kịch bản?

Tranh cãi từ ghế nóng kéo ra mạng xã hội. Hiện tại, tất cả bình luận dưới tiết mục của cặp thi đều bày tỏ sự bức xúc, đòi lại công bằng cho Tùng Dương.

“Chương trình thật kỳ, bình chọn thí sinh mà phải dùng app. Những người giỏi bị loại và có những cái tên ở Top 12 không xứng đáng đi tiếp. Quang Hùng hát Lỡ lầm cũng hay, phối tốt. Tùng Dương tự sáng tác, có chất riêng mà bị loại. Thật đáng tiếc”, một khán giả bất bình.

“Từ đầu anh Tùng Dương đã rất mạnh, tập này anh lại làm rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với những thí sinh trong danh sách chờ. Với bọn em thì là xuất sắc, rất ấn tượng, cá tính, vậy mà giám khảo vẫn loại, không cho anh cơ hội trong khi phần tình diễn xứng đáng hơn S.E.A.L. Em không phục chương trình, chưa bao giờ coi một chương trình mà phải buồn như thế này”, tài khoản khác không hài lòng về kết quả.

Tất cả bình luận đều thắc mắc về sự dừng chân của Tùng Dương.

Thật mâu thuẫn, Hương Tràm và Đức Phúc chia sẻ rằng họ cho nhóm cơ hội đi tiếp sau khi xét cả quá trình. Nhưng nếu xét theo quá trình thì năng lực của Tùng Dương cũng nổi trội hơn hẳn nhóm nhạc này. Trong các phần thi, kể cả khi cả 2 cùng thể hiện Thu cuối, Tùng Dương vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn cả.

Đến đây, một giả thuyết được đặt ra rằng chương trình cố tạo chiêu trò nhằm gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tùng Dương cũng là thí sinh nổi trội, có lượng fan đông đảo và sự tạm dừng chân của anh sẽ thúc đẩy người hâm mộ bình chọn để đưa thần tượng trở lại chương trình.

Tuy nhiên, dường như trước sự khó hiểu của cuộc thi, Tùng Dương cũng không còn mặn mà. Trên trang cá nhân, anh kêu gọi fan ngừng bình chọn cho mình.

Có thể nói chưa có cuộc thi nào gây tranh cãi nhiều như The Debut. Cách đây ít ngày, khi thí sinh Trần Văn An thừa nhận đạo nhạc Hàn Quốc và cho biết anh muốn thử cảm giác giống Sơn Tùng, có nguồn tin cho hay vụ việc do chính đơn vị sản xuất dàn dựng.

Theo tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, Trần Văn An cũng không hề hay biết những chia sẻ của mình về Sơn Tùng sau đó lại được xuất hiện trên thông cáo ban tổ chức gửi cho truyền thông. Tức là Trần Văn An có thể chỉ là thí sinh bị lợi dụng để cuộc thi gây chú ý.