Cuộc thi Đức Phúc làm giám khảo: Tai tiếng, chiêu trò nhất hiện nay?

Từ tranh cãi đạo nhạc đến việc loại giám khảo, The Debut là một trong những cái tên tai tiếng nhất trong số game show lên sóng truyền hình năm nay.

Dưới bài viết liên quan đến việc Hương Tràm bị loại khỏi thành phần Oraz (tên gọi riêng cho các giám khảo) trong vòng thi mới nhất, một khán giả ví The Debut như bộ phim truyền hình, được lên kịch bản từ tập đầu đến cuối. Luôn nhấn mạnh yếu tố thực tế nhưng mỗi tập của cuộc thi khi lên sóng đều bị bị so sánh với tập phim dàn dựng đủ tình tiết, chiêu trò khiến khán giả từ cảm xúc ngạc nhiên chuyển sang tức giận.

Đây là cảnh tượng không mới, thậm chí từng xảy ra ở rất nhiều cuộc thi âm nhạc được sản xuất trong ngoài nước. Thế nhưng, phải thừa nhận, The Debut là một trong những cái tên tai tiếng nhất trong số game show lên sóng truyền hình năm nay.

Bắt đầu tranh cãi từ việc chọn giám khảo

The Debut được không ít khán giả đánh giá đúng kiểu chương trình “cây nhà lá vườn”, luật chơi, thử thách do ê-kíp Việt Nam tự lên ý tưởng thay vì mua bản quyền như hầu hết game show. Nói một cách chính xác hơn, cuộc thi là kết quả quá trình học hỏi có chọn lọc, sau đó thêm thắt nhiều ý tưởng để tạo nên sự khác biệt.

Vòng đầu tiên, cách thức lựa chọn thí sinh với 3 Oraz khá giống Kpop Star, tiếp đó, thử thách xếp nhóm ngẫu nhiên dựa vào bảng in tiêu đề bài hát tương tự Produce 101. Mới nhất, luật chơi loại Oraz từ số thí sinh chọn vào mỗi đội mang dáng dấp của Show Me The Money.

Dàn giám khảo gồm Hương Tràm, Đức Phúc và Hoàng Thùy Linh.

Produce 101 khi lên sóng Hàn Quốc cũng liên tục vướng tai tiếng. Bằng việc dàn dựng, cắt ghép hay liên tục rò rỉ kết quả, thậm chí nâng đỡ một thí sinh bất tài lọt top cao. Cuộc thi này bị nghi ngờ tính sắp đặt nhiều hơn ngẫu nhiên.

The Debut ngoài tương đồng về thử thách khắc nghiệt, thay đổi qua từng vòng, cũng đang đi theo con đường tai tiếng của Produce 101. Chuỗi ngày lùm xùm, tranh cãi chưa hồi kết của chương trình bắt đầu kể từ khi công bố dàn giám khảo.

The Debut là cuộc thi có giám khảo trẻ nhất hiện nay, cụ thể Hương Tràm sinh năm 1995 và Đức Phúc kém một tuổi, mới hoạt động âm nhạc được ít năm. Những gương mặt này có thành tích âm nhạc, lượng fan đông đảo nhưng khi đảm nhận vai trò chấm thi, dẫn dắt thí sinh thì chưa đáp ứng được mong mỏi của khán giả.

Dư luận nhận định người “cầm cân nảy mực” quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, đến khi chương trình phát sóng thì cách giao tiếp ngô nghê, lúng túng.

Vấp phải phản ứng dữ dội nhất phải kể đến Đức Phúc. Lối trò chuyện tuy thật thà nhưng nhiều khi cảm tính, khó hiểu, kỳ lạ khiến anh có thể được yêu mến với một bộ phận khán giả nhưng cũng là cái cớ để phe phản đối càng thêm tức giận, chỉ trích.

Trong một tập thi, nam ca sĩ khen ngợi thí sinh Phương Khánh dù người này quên lời, hát “la la la” gần hết tiết mục. “Anh không biết rằng với lựa chọn này thì khi tiết mục được chiếu, anh có bị chê trách hay không nhưng anh vẫn muốn đi theo con tim và suy nghĩ, quan điểm của anh. Anh vẫn chọn Phương Khánh trong ngày hôm nay”. Đức Phúc cho biết anh nhìn thấy sự mới mẻ, cách xử lý sáng tạo và sau đó bị chỉ trích nhận xét quá cảm tính.

Đến lúc này, khi chương trình liên tiếp vướng tranh cãi, cái tên Đức Phúc càng bị nhắc đến nhiều hơn như một trong những lý do ảnh hưởng đến chất lượng cuộc thi.

Thí sinh đạo nhạc bởi học hỏi Sơn Tùng M-TP

Tiếp nối tranh cãi là vụ việc thí sinh Trần Văn An đạo nhạc. Trong tập 6 lên sóng vào 13/7, anh thể hiện ca khúc tự sáng tác Think Of Me với giai điệu giống Instagram của ca sĩ Hàn Quốc DEAN. Ngay sau đó, Hoàng Thuỳ Linh chỉ ra điểm tương đồng và làm dấy lên cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Trần Văn An rút khỏi cuộc thi sau khi thừa nhận đạo nhạc.

Kết quả rút ra từ cuộc “điều tra” của cư dân mạng, Think Of Me giống không chỉ một bài Instagram mà còn có nhiều nét tương đồng với That XX của G-Dragon và Lalala của Soobin Hoàng Sơn.

Vướng nghi án, Trần Văn An xin rút khỏi chương trình, đồng thời đưa ra lời giải thích, xin lỗi.

“Em không có ý định chiêu trò hay tạo scandal gì cả. Nhưng không hiểu sao trong đầu em lại nổi lên ý định muốn thử cảm giác đó. Em nhìn những tấm gương như Sơn Tùng thì muốn xem thử bị người ta nói thì sẽ ra sao”, anh nói.

Nhắc đến Sơn Tùng càng khiến giọng ca trẻ bị chỉ trích dữ dội. Cùng lúc này, cộng đồng mạng chia sẻ thông tin, nhà sản xuất lén ghi hình cuộc nói chuyện với Trần Văn An sau đó lợi dụng nó để thu hút sự chú ý. Chính từ lúc này, lòng tin của khán giả dành cho cuộc thi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Từ thí sinh đến giám khảo được đánh giá tốt hơn đều bị loại

Khác hầu hết cuộc thi ở Vpop, The Debut đến hiện tại vẫn trao toàn quyền quyết định thắng thua cho giám khảo. Họ không thể đại diện cho số đông, tức thí sinh dù có đông fan cũng không hẳn sẽ có cơ hội tiến xa trong chương trình.

Oraz và công chúng nhiều lần bất đồng quan điểm, thí sinh bị loại lại là người được khán giả khen ngợi nhiều hơn cả.

Ở trường hợp Tùng Dương và S.E.A.L thể hiện ca khúc No Make Up, hiếm khi thấy cộng đồng cư dân mạng đồng lòng đến vậy.

Dưới tiết mục, đến 90% bình luận chỉ trích giám khảo khi loại Tùng Dương – thí sinh được đánh giá cao ở cá tính âm nhạc khác biệt, giọng hát tốt, lối trình diễn tự tin. Số còn lại đặt câu hỏi về tiêu chí cuộc thi khi một nhóm nhạc không nổi trội như S.E.A.L đi từ vòng này đến vòng khác.

Tùng Dương gây tiếc nuối khi sớm dừng chân dù anh có tài năng, cá tính riêng biệt.

Loại thí sinh chưa đủ, mới đây, nhà sản xuất còn đặt ra luật chơi loại cả Oraz. Bước vào vòng Thao trường, Oraz có ít thí sinh lựa chọn để dẫn dắt nhất phải tạm dừng cuộc chơi, sau đó trở lại trong tập 12.

Kết cục, với một thí sinh duy nhất, Hương Tràm không còn cách nào khác ngoài lặng lẽ nhìn Đức Phúc và Hoàng Thuỳ Linh thay mình đào tạo thí sinh.

Kết quả này khiến không ít khán giả phẫn nộ: “Loại Hương Tràm thì thôi xem làm gì nữa”, “Chương trình này không hiểu nổi, Oraz mạnh thì loại còn yếu để lại, không biết còn ai xem chương trình này nữa không”, “Người làm tốt vai trò của mình nhất lại là người bị loại. Mọi thứ thật như trò đùa. Khó tính nhưng nói đúng, nói hay, nói để góp ý, để xây dựng thì có gì là sai”...

Về phía Hương Tràm, cô cho biết bản thân không quan tâm tới kết quả bởi đến cuộc thi nhằm tạo ra giá trị cho các thí sinh mà tôi tâm đắc. "Tôi đã theo họ từ ngày đầu nên hiểu rõ mặt hạn chế của họ”, nữ ca sĩ nói.

“Chúng tôi rất nhiều phen bị ngợp, thậm chí sụp đổ tâm lý vì gần như vòng nào cũng thử thách Oraz. Đến khi nghe luật chơi các Oraz có thể phải rời vị trí nếu có ít sự lựa chọn từ thí sinh, cả 3 chúng tôi đều bị sốc”, nữ ca sĩ bất ngờ về luật chơi.

Hương Tràm vắng bóng trong vòng Thao trường, phát sóng trong tập 10 và 11.

Bên cạnh đó, khi trả lời câu hỏi về việc The Debut tai tiếng nhiều hơn chất lượng, Hương Tràm cho biết: “Vì là chương trình thực tế, nên chắc chắn sẽ có những diễn biến không ai ngờ chứ không phải cố tình tạo lùm xùm”.

Thực tế, những chương trình “sống còn” kiểu The Debut ở Hàn Quốc còn vướng tai tiếng nhiều hơn cả. Thế nhưng, đổi lại, những cuộc thi này, chẳng hạn Produce 101, Show Me The Money… luôn có nhiều ca khúc, tiết mục chất lượng, leo lên top tìm kiếm, hạng đầu bảng xếp hạng âm nhạc, thậm chí gây sốt mạng xã hội.

Đáng tiếc, trường hợp The Debut hiện chỉ gây chú ý bằng lùm xùm chứ chưa có một tiết mục nào thực sự nhận được sự lan tỏa, hưởng ứng trên mạng xã hội.