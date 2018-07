Cuộc thương thuyết của người mẹ với trùm ma túy ở Lóng Luông

Ngồi trong xe bọc thép của cảnh sát, bà Đinh liên tục kêu gọi con trai ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Thế nhưng, đáp lại chỉ là những tiếng súng liên hồi.

Toàn cảnh cuộc đấu súng tiêu diệt 2 trùm ma túy ở Lóng Luông Để chống trả 300 cảnh sát, Tuân và đồng bọn sử dụng súng AK, lựu đạn, xăng và bình gas cố thủ trong boong-ke bắn trả. Sau 2 ngày, trùm ma túy bị tiêu diệt.

Hai ngày sau khi Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị cảnh sát tiêu diệt, người thân ông trùm buôn bán heroin xuyên quốc gia mới hoàn tất thủ tục tiếp nhận và mai táng thi thể.

Nơi gia đình của Tuân sinh sống ở cách trung tâm Hà Nội chừng 50 km, ngôi nhà nằm lọt thỏm dưới chân dãy núi Ba Vì.

Quá khứ bí ẩn của "ông trùm"

Con đường làng quanh co, uốn lượn đi vào nhà của người thân Tuân sinh sống, hệt như cung đường đi vào bản Tà Dê, nơi “ông trùm” 35 tuổi xây dựng lô cốt để trốn truy nã.

Khác với những căn nhà trong thôn Lặt ở xã Yên Trung, ngôi nhà một tầng của bà Đinh (mẹ Tuân) lợp mái đỏ khang trang, xây theo lối hiện đại. Khoảng sân rộng phía trước được lát gạch. Phía dưới ngôi nhà có tầng hầm đỗ được ôtô.

Căn nhà nơi người thân Tuân sinh sống ở xã Yên Trung. Ảnh: Hồng Đăng.

Người dân xã Yên Trung chỉ biết đến Nguyễn Thanh Tuân - ông trùm của các đường dây ma túy lớn - kể từ lúc cuộc đột kích của hàng trăm cảnh sát vào sào huyệt của hắn ở bản Tà Dê được thông tin rộng rãi. Trước đó, Tuân là ai, làm nghề gì thì không ai hay biết.

Theo Công an xã Yên Trung, bà Đinh sinh được 2 con trai. Em trai Tuân đang thụ án tù 15 năm về tội ma túy. Cả nhà hiện làm nông nghiệp.

Năm 2003, Tuân kết hôn với cô gái cùng quê và sinh 2 con gái. Sau khi lập gia đình, anh ta rời quê. Người dân nơi đây chỉ biết thanh niên ngoài 20 tuổi đi làm thuê ở miền núi, lao động tự do.

Năm 2009, Nguyễn Thanh Tuân bất ngờ trở về địa phương và thay đổi nhiều. Tuân lái ôtô 7 chỗ về nhà. Hơn một năm sau, anh ta ngồi trên chiếc Forturner lái đi khắp nơi.

Quãng thời gian này, thanh niên 26 tuổi được nhiều người chú ý bởi khối tài sản lớn bất minh nói trên. Người thân của Tuân cũng được anh ta đưa nhiều tiền để xây nhà, mua sắm.

"Tuân không phá phách nhưng phong cách ăn mặc, hình dáng thay đổi. Anh ta thường xuất hiện với sợi xích to đeo ở cổ", một người dân kể.

Năm 2011, gia đình Tuân mua đất để xây dựng cơ ngơi mới khang trang. Ngôi nhà dưới chân núi Ba Vì bỗng nổi bật so với xung quanh.

Cuối năm đó, Công an Hà Nội về địa phương xác minh nghi phạm Nguyễn Thanh Tuân liên quan đến đường dây ma túy. Lúc này, Tuân không còn ở nhà.

Hai năm sau, công an địa phương bất ngờ nhận được lệnh truy nã Nguyễn Thanh Tuân của Công an tỉnh Quảng Ninh và Bộ Công an, về tội danh liên quan ma túy.

Một trong các lệnh truy nã Nguyễn Thanh Tuân. Ảnh: Hoàng Lam.

Cuộc thương thuyết giữa thủ phủ ma túy

Trong gian phòng khách ngôi nhà, bà Đinh ngồi phủ phục trước ban thờ còn nghi ngút khói hương. Vợ và con gái của Nguyễn Thanh Tuân đầu vấn khăn tang. Thấy người lạ, những người trong nhà đưa ánh mắt dò xét.

Theo lời bà Đinh, Tuân chưa một lần về thăm nhà kể từ khi anh ta bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy bắt theo lệnh truy nã. Bà kể 2 hôm trước, gia đình nhận được thi thể để tổ chức mai táng.

Nói về ngôi nhà ở bản Tà Dê, mẹ của Nguyễn Thanh Tuân kể có lần bà đã lên đó thăm con trai. "Tôi khuyên con ra đầu thú để hưởng khoan hồng, nhưng nó không chịu", bà Đinh kể.

Theo lời kể, Tuân nói với mẹ anh ta rằng bản thân đã mang trọng tội, khó thoát án tử như những đồng bọn trong đường dây đã bị bắt và xét xử. Tuân nói muốn sống thêm quãng ngày khi còn được tự do.

Dãy nhà Tuân lập thành boong-ke cố thủ cảnh sát. Ảnh: Hoàng Lam.

Hôm 27/6, người nhà được công an địa phương thông báo về việc Tuân dùng vũ khí cố thủ cảnh sát trong ngôi nhà ở bàn Tà Dê. Cảnh sát sau đó đón bà Đinh vượt hơn 150 km đến thủ phủ ma túy Lóng Luông để thuyết phục Tuân ra đầu thú.

Lần thứ hai lên gặp con trai, bà Đinh không được gặp trực tiếp. Ngồi trong cabin xe bọc thép, bà phải dùng loa để gọi vào bên trong nhà.

“Tôi kêu gọi con ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, nhưng không ai trả lời”, bà Đinh vừa khóc vừa bảo bà gọi nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là tiếng súng nổ chát chúa.

Người mẹ có con trai vướng lao lý vì ma túy chia sẻ, Tuân đã phải trả giá cho những tội lỗi gây ra. Gia đình hiện mong cuộc sống yên bình trở lại, để những đứa trẻ không còn bị ám ảnh bởi quá khứ.