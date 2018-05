Cuộc tình như mơ của mỹ nữ Thái đóng MV 'Chạy ngay đi' của Sơn Tùng

Ngày 16/5 vừa qua, trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 26 của Mai Davika, diễn viên, nhà biên kịch Ter Chantavit mặc áo in chữ "Thích em" (Like you) nhằm công khai bày tỏ tình cảm với "ma nữ đẹp nhất Thái Lan". Cách bày tỏ dễ thương của tài tử người Thái khiến người hâm mộ "vỡ òa" trong niềm vui dành cho cặp đôi nổi tiếng xứ chùa vàng.