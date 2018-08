Cuối tháng 11 các thuê bao có thể chuyển mạng giữ nguyên số

Viettel, Vinaphone, MobiFone và Vietnamobile cho hay đã sẵn sàng thực hiện chuyển mạng giữ nguyên số. Bộ TT&TT dự kiến từ cuối tháng 11 sẽ bắt đầu triển khai.

Tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao ngày 23/8, đại diện 4 hãng viễn thông Viettel, Vinaphone, MobiFone và Vietnamobile đều khẳng định đã sẵn sàng cho việc chuyển mạng giữ số.

Các nhà mạng lớn cho biết đã phối hợp với nhau để thử nghiệm về kỹ thuật và cơ bản không có vấn đề đáng trở ngại. Riêng Vietnamobile dự kiến thử nghiệm từ 27/8.

Các doanh nghiệp cũng đề nghị Bộ sớm ban hành quy định về phí chuyển mạng, hòa mạng, tỷ lệ ăn chia giữa các doanh nghiệp viễn thông trong vấn đề tiếp nhận thuê bao chuyển đến và dời đi, cách xác định rõ thời điểm bắt đầu triển khai...

MobiFone kiến nghị chuyển đổi trước hết đối với thuê bao trả sau để rút kinh nghiệm, sau đó sẽ chuyển đổi thuê bao trả trước.

Do đang chuẩn bị triển khai chuyển đổi mã mạng từ 11 số về 10 số nên đề nghị Bộ TT&TT sau khi hoàn tất công tác này sẽ thực hiện chuyển mạng giữ nguyên số.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải nhấn mạnh đây là chính sách bắt buộc để thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp viễn thông và đảm bảo quyền lợi của người dùng dịch vụ.

Do đó, Thứ trưởng khẳng định quan điểm của Bộ là phải kiên quyết triển khai do hiện giờ đã muộn hơn so với nhiều nước. Dự kiến, cuối tháng 11 năm nay, các nhà mạng sẽ bắt đầu triển khai.

“Chỉ cần 2 doanh nghiệp cũng thực hiện chứ không phải đợi đủ 5 doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào chưa kịp triển khai ngay có thể làm đề xuất báo cáo”, Thứ trưởng Hải nói.

Ông cũng đề nghị Cục Viễn thông làm thủ tục thành lập Hội đồng, sửa lại Thông tư nếu thấy có vấn đề bất hợp lý để chuẩn bị tốt nhất cho công tác chuyển đổi. Cục cũng cần cùng các doanh nghiệp xem xét, rà soát về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ còn vấn đề gì vướng mắc hay không, chuẩn bị kỹ lưỡng.