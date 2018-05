Cuốn sách cuối cùng của Stephen Hawking sẽ lên kệ tháng 10

Cuốn sách cuối cùng mà nhà vật lý thiên văn Stephen Hawking viết trước khi ông qua đời hồi tháng 3 sẽ được xuất bản vào tháng 10 tới.

Stephen Hawking từng giải thích về mục tiêu của đời mình: “Mục đích của tôi rất đơn giản. Đó là sự hiểu biết hoàn toàn về vũ trụ, hiểu tại sao nó tồn tại và có các đặc tính như vậy”.

Ông chưa thể làm được điều đó trước khi qua đời hôm 14/3, nhưng cuốn sách mới của ông sẽ cung cấp cho những người yêu khoa học thêm nhiều kiến thức quý giá về vũ trụ.

Nhà xuất bản Mỹ Bantam thông báo cuốn sách khoa học Brief Answers to the Big Questions (Trả lời ngắn gọn những câu hỏi lớn) sẽ lên kệ vào tháng 10 tới.

Stephen Hawking trải nghiệm trạng thái không trọng lực trong một thiết bị của NASA năm 2007. Ảnh: AP.

Tác phẩm của Stephen Hawking được chia làm 4 phần, bao gồm “Tại sao chúng ta tồn tại?”, “Chúng ta có thể sống sót hay không?”, “Công nghệ sẽ cứu rỗi hay hủy diệt loài người?” và “Loài người sẽ phát triển như thế nào?”.

“Cuốn sách sẽ tổng hợp tất cả những phát minh và quan niệm của ông về mọi thứ, từ sự hình thành của vũ trụ, hố đen, sự sống ngoài Trái đất, sự tồn tại của Chúa, tầm quan trọng của việc chinh phục không gian, tiềm năng và nguy cơ của trí tuệ nhân tạo”, Bantam cho biết.

Không chỉ là một nhà nghiên cứu vật lý vĩ đại, Stephen Hawking còn rất nổi tiếng với khả năng trình bày các vấn đề khoa học phức tạp theo cách giản dị, dễ hiểu.

Cuốn sách nổi tiếng nhất của ông là A Brief History of Time (Lược sử thời gian), xuất bản năm 1988 và đến nay đã bán được hơn 13 triệu bản trên toàn thế giới.

