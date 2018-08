‘Cuốn sổ Tử thần’ của Netflix sẽ có phần 2

Bất chấp chất lượng gây tranh cãi của tập đầu cách đây một năm, Netflix đang tìm cách thực hiện tiếp “Death Note 2”.

Theo tạp chí The Hollywood Reporter, hãng Netflix đã lên kế hoạch thực hiện phần tiếp theo cho Death Note phiên bản Mỹ. Tập đầu tiên do đạo diễn Adam Wingard thực hiện, và lần đầu lên sóng hồi tháng 7/2017.

Có nội dung dựa trên nguyên tác truyện tranh cùng tên từ Nhật Bản, Death Note của Netflix vấp phải vô số lời chỉ trích về mặt chất lượng. Giới phê bình cho rằng nội dung tác phẩm quá ôm đồm chi tiết, còn fan của nguyên tác thì không hài lòng về lối xây dựng nhân vật của bộ phim.

Netflix đang tìm cách nối dài thương hiệu Death Note của mình. Ảnh: Netflix.

Tuy không đưa ra số lượng người đã theo dõi Death Note trên nền tảng của mình một cách cụ thể, nhưng Netflix tỏ ra rất tự tin và cho rằng bộ phim đã giành được “thành công nhất định”.

Do đó, hãng mới quyết định “bật đèn xanh” cho dự án phần tiếp theo. Thông tin mới nhất cho biết nhà biên kịch Greg Russo đang gấp rút xây dựng kịch bản cho Death Note 2.

Kết thúc Death Note, cả hai nhân vật Light (Nat Wolff) và L (Lakeith Stanfield) đều còn sống sót. Do đó, họ gần như chắc chắn sẽ tiếp tục là tâm điểm của phần hai. Song, đạo diễn Adam Wingard thì chưa chắc đã trở lại, bởi anh sắp sửa bận rộn với dự án bom tấn Godzilla vs. Kong (2020).

Về phía Nhật Bản, các nhà làm phim xứ sở hoa anh đào tỏ ra khá im ắng về kế hoạch triển khai tiếp Death Note trong vòng hai năm qua. Gần nhất, họ tung ra mini-series dài ba tập mang tên Death Note: New Generation, và phim điện ảnh Death Note: Light Up the New World, hồi mùa thu 2016.