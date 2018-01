Cướp táo tợn, sàm sỡ phụ nữ ở vùng ven Sài Gòn

Thời gian gần đây, địa bàn quận 9, TP.HCM, xảy ra nhiều vụ dùng hung khí đe dọa người dân, cướp xe máy, túi xách khiến người dân lo lắng.

Công an quận 9 (TP.HCM) đang điều tra, truy xét đối tượng (chưa rõ lai lịch) dùng hung khí thực hiện vụ cướp táo tợn trên địa bàn.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 14h45 phút ngày 11/1, anh C.H.V. (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) hành nghề xe ôm công nghệ GrabBike, điều khiển xe máy chở khách đi trên đường 404, khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, phường Phước Long A, quận 9.

Đến trước nhà số E53, anh V. bị một thanh niên chạy xe máy vượt lên chặn đầu.

Mai Thanh Dương tại cơ quan công an .

Anh V. chưa hiểu chuyện gì thì bị thanh niên cầm hung khí khống chế, cướp xe máy tẩu thoát. Quá hốt hoảng, anh V. đã đến trụ sở Công an quận 9 trình báo vụ việc.

Trước đó, lúc 3h30 ngày 9/1, chị H. (28 tuổi, ngụ quận 9) điều khiển xe máy lưu thông từ ngã ba Long Phước ra ngã ba Long Thuận thì bị một nam thanh niên ép xe và có hành vi sàm sỡ. Hoảng sợ, chị H. tấp xe vào lề đường tri hô người dân thì đối tượng bỏ chạy.

Tưởng thoát nạn, chị H. tiếp tục lấy xe đi tiếp thì bị thanh niên này đuổi theo. Vừa qua khỏi Phim trường quận 9, chị H. bị đối tượng đạp ngã xuống đường, cướp ba lô treo trên xe.

Cùng lúc, chị H. thấy 2 thanh niên liền hô hoán thì tên cướp ném chiếc ba lô xuống đường rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, trinh sát Công an quận 9 có mặt tại hiện trường truy bắt nghi can.

Đến 5h cùng ngày, công an đã bắt được nghi can tại khu phố Long Đại, quận 9. Tại trụ sở công an, thanh niên tên Mai Thanh Dương (ngụ Kiên Giang).