Cựu bí thư thị xã móc nối cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ ra sao?

Khi đương nhiệm, ông Khanh đã kết cấu với 2 cán bộ ngân hàng trong việc mua bán tài sản thế chấp để cùng chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Chiều 10/8, Công an tỉnh Bình Dương thông báo đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Khanh, Tỉnh uỷ viên, cựu Bí thư thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Ông Khanh bị khởi tố về các hành vi Vi phạm các quy định sử dụng tài sản Nhà nước sai quy định, gây thất thoát lãng phí, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Hồng Khanh. Ảnh: D.Văn.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, cho biết từ năm 2005-2008, Giám đốc Công ty An Tây (thị xã Bến Cát, Bình Dương) là bà Hồ Thị Hiệp vay 72 tỷ đồng của Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn.

Tài sản mà công ty này thế chấp cho ngân hàng là 20 ha đất, nhà xưởng, máy móc… với tổng giá trị khoảng 80 tỷ đồng.

Năm 2008, công ty của bà Hiệp không đủ khả năng trả nợ nên bị liệt kê vào danh sách nợ xấu. Nhiều năm sau đó, ngân hàng tổ chức xử lý tài sản thế chấp của công ty để thu hồi nợ và giao cho bà Hiệp tự đứng ra bán để hoàn tiền.

Năm 2015, bà Hiệp bán lại số tài sản cho gia đình ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát.

Thời gian này, việc xử lý các thủ tục tài sản thế chấp của Công ty An Tây do ông Nguyễn Huy Hùng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn và ông Nguyễn Quang Lộc, Phó trưởng phòng quan hệ khách hàng của ngân hàng thực hiện.

Trong quá trình xử lý, 2 ông này đã không làm thỏa thuận giữa ngân hàng với bên bán, không định giá, đấu giá tài sản và tự ý hạ thấp giá trị của tài sản nhằm chiếm đoạt.

Số tài sản thế chấp có giá trị khoảng 80 tỷ đồng, nhưng ông Hùng và ông Lộc đã thỏa thuận với bà Hiệp và ông Khanh, hạ thấp giá bán và chỉ nộp số tiền bán tài sản là 8,7 tỷ đồng.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin về vụ việc. Ảnh: Ngọc An.

Theo cơ quan chức năng, số nợ xấu của Công ty An Tây hiện lên 106 tỷ đồng và không thể thu hồi, gây thiệt hại nặng nề cho Nhà nước.

Công an xác định hành vi của ông Hùng, ông Lộc đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản Nhà nước. Trong vụ việc, ông Nguyễn Hồng Khanh là đồng phạm với những người này dẫn đến hậu quả trên.

Ngày 17/5, hai cán bộ ngân hàng trên bị Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam. Riêng ông Khanh bị bắt vào ngày 10/8.

Ông Nguyễn Hồng Khanh nguyên là Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, Bí thư thị xã Bến Cát. Đến tháng 6/2016, do sai phạm nên ông Khanh bị cách chức Bí thư thị xã Bến Cát, điều động về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cho đến nay.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương xác định ông Khanh có nhiều sai phạm trong thời giam làm Bí thư thị xã Bến Cát, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, khi tự quyết định một số vấn đề quan trọng thay cho tập thể.

Ông Khanh được cho là đã đề xuất với Ban thường vụ Thị ủy nhiều vấn đề không phù hợp, thiếu cân nhắc về thời điểm. Ông thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ, can thiệp quá sâu vào công việc của chính quyền.