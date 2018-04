Cựu cầu thủ bị bắt vì lừa đảo tiền tỷ từng chơi cho 3 đội bóng

Nam cầu thủ 35 tuổi, gốc Cameroon nhập tịch vào Việt Nam và từng chơi cho 3 đội bóng ở Kiên Giang, Đồng Tháp và Đồng Nai, trước khi bị bắt vì tham gia lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 10/4, ông Nguyễn Thành Danh, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ (CLB) bóng đá XSKT Cần Thơ, cho biết Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (tên gọi khác Smith, Pen, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam), nghi can trong vụ Lừa đảo tài sản bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ, từng có thời gian tập luyện ở đội bóng.

Năm 2010, qua giới thiệu của một số người ở TP.HCM, nam cầu thủ này có đến đội bóng đá Cần Thơ. “Lúc đó đội bóng đang đá ở giải hạng Nhất quốc gia, Smith xin đầu quân. Thời điểm đó, đội Cần Thơ đã đủ 3 ngoại binh nên không thể đàm phán ký hợp đồng với Smith”, ông Danh nói.

Cựu cầu thủ bị bắt vì tham gia đường dây lừa đảo tiền tỷ. Ảnh: M.A.

Khi đó, người giới thiệu và chính bản thân Smith cho biết đang làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam nên đội Cần Thơ đồng ý cho nam cầu thủ ở lại tập luyện.

“Smith là người khá nhỏ con, chỉ cao 1,68 m và đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trình độ của cầu thủ này nhỉnh hơn cậu thủ nội một ít nên không thể cạnh tranh với tư cách là một cầu thủ ngoại”, ông Danh nhớ lại.

Sau khoảng 6 tháng tập chung với đội tuyển Cần Thơ, Smith chưa có kết quả nhập tịch nên đầu quân cho đội bóng Kiên Giang, lúc đó vừa lên hạng V-League.

Theo ông Danh, nam cầu thủ này chơi cho Kiên Giang được 2 mùa bóng (năm 2011 -2012) thì đội giải thể nên chuyển sang chơi cho Đồng Tháp.

“Chơi được 1 mùa ở Đồng Tháp (năm 2013), Smith lại chuyển lên chơi cho Đồng Nai được 1 mùa (năm 2014), rồi không còn tin tức nữa”, ông Danh nói.

Theo đánh giá của Giám đốc điều hành CLB bóng đá XSKT Cần Thơ, Smith là cầu thủ chuyên nghiệp, chơi bóng nhiều năm ở Việt Nam và lấy vợ người Việt.

Về tính tình, Smith ít nói. Khi ở Cần Thơ, nam cầu thủ được bố trí ở tại khu tập thể của đội bóng và chung phòng với các cầu thủ ngoại binh của đội Cần Thơ.

“Cậu ta nói tiếng Việt khá tốt nhưng không hiểu sao lại rơi vào đường dây lừa đảo này nên khiến nhiều người ngạc nhiên”, ông Danh nói.

Một số thẻ, vật dụng mang tên của nam cầu thủ bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: M.A.

Như Zing.vn đã thông tin, nam cầu thủ này cùng Monthe De Fouda Paul Martial (tên gọi khác William, 29 tuổi, quốc tịch Cameroon) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigieria) bị Công an TP Cần Thơ tạm giữ vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của một phụ nữ ở Cần Thơ.

Khoảng tháng 3/2018, Anthony bàn bạc với Smith và cho người này đóng giả là nhân viên vận chuyển quốc tế. Smith gọi cho nữ nạn nhân thông báo có thùng hàng từ Mỹ gửi về và yêu cầu đóng phí hải quan 1.600 USD.

Sau đó, Smith tiếp tục viện ra nhiều lý do buộc nạn nhân phải chuyển tiền vì phát hiện bên trong thùng hàng có 1,4 triệu USD. Sau khi nạn nhân chuyển thêm 14.000 USD, Anthony bàn với Smith lừa nạn nhân lên TP.HCM cho xem màn “rửa USD” để lừa thêm tiền.

Smith kể lại việc này cho Martial và người này đồng ý tham gia. Ngày 29/3, nữ nạn nhân từ Cần Thơ đến khách sạn tại khu dân cư Him Lam (quận 7, TP Hồ Chí Minh), gặp Martial và được người này cho xem vali chứa nhiều cọc giấy giống cọc tiền.

Martial rút ra 3 tờ, rồi lấy một loại nước đổ vào, đánh tráo 3 tờ giấy trắng thành 3 tờ 100 USD, đưa cho chị Hồng xem. Martial yêu cầu nạn nhân đưa thêm 100.000 USD để mua hóa chất tẩy hết số tiền trong vali.

17 cọc giấy trắng mà các nghi phạm lừa nạn nhân được cảnh sát thu giữ. Ảnh: M.A.

Nếu không đủ tiền, Martial dọa chuyển thùng quà này về Mỹ. Nạn nhân quay về Cần Thơ chuẩn bị tiền và đưa thêm hơn 570 triệu đồng (tương đương 25.000 USD) cho Martial.

Khi nhận tiền, Martial yêu cầu nạn nhân đưa thêm 50.000 USD. Lúc này, nữ nạn nhân mới thú thật là không đủ tiền và nghi bị lừa đảo nên đến trình báo cảnh sát.

Công an TP Cần Thơ đã vào cuộc điều tra, bắt giữ 3 nghi can và tạm giữ các tang vật liên quan, trong đó có vali chứa 17 cọc giấy màu trắng mà các nghi can đã lừa nạn nhân là USD bị nhuộm hóa chất.