Cựu cầu thủ U20 Việt Nam phải đi cấp cứu ở giải hạng Nhất

Tiền đạo Dương Văn Hào, cựu tuyển thủ U20 Việt Nam từng góp mặt tại World Cup U20 hồi 2017 phải đi cấp cứu trong trận Viettel tiếp Long An tại vòng 3 hạng Nhất 2018 chiều 4/5.

Văn Hào được các đồng đội khiêng ra xe cứu thương. Ảnh: Hoàng Giang.

Trận đấu giữa Viettel và Long An được coi là tâm điểm tại vòng 3 hạng Nhất năm nay bởi đây là 2 đội bóng được đánh giá là đối thủ trực tiếp cạnh tranh suất lên hạng mùa sau.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu đã diễn ra khá sôi nổi khi cả 2 đội đều thể hiện rõ mục tiêu giành chiến thắng, qua đó chiếm lợi thế trong cuộc đua với đối thủ.

Thế trận trở nên nóng hơn kể từ sau bàn mở tỷ số của đội khách Long An ở phút 15 do công của Lâm Hải Đăng. Bị thua bàn do lỗi hàng thủ, CLB Viettel liên tục tổ chức tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Ngược lại, đội khách Long An lại lựa chọn lối chơi rắn để hạn chế khả năng kỹ thuật và phối hợp của đối thủ.

Cuối hiệp 1, trọng tài Hoàng Thanh Bình buộc phải tạm dừng trận đấu để truất quyền thi đấu Hà Vũ Em bên phía Long An. Trước đó, cầu thủ này có pha vào bóng thô bạo với đối thủ ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ và BHL đội khách phản ứng khá dữ dội với quyết định này của trọng tài.

Đội bóng tân binh tại hạng Nhất có vẻ càng thêm mất bình tĩnh sau khi đội nhà mất người. Trong một tình huống cầm bóng tổ chức tấn công, Dương Văn Hào bị vào bóng thô bạo và lăn ra đau đớn.

Gần như ngay lập tức, các cầu thủ Viettel ra dấu hiệu yêu cầu lực lượng y tế vào sân khẩn cấp, một số cầu thủ khác phải dùng tay cố định chân cho cựu cầu thủ U20 Việt Nam.

Sau đó, Văn Hào được đưa đến bệnh viên Xanh-Pôn cấp cứu. Theo chẩn đoán ban đầu, anh bị tổn thương cổ chân trái. Trong trường hợp xấu nhất, toàn bộ dây chằng vùng cổ chân của cầu thủ sinh năm 1997 này bị đứt. Nếu may mắn, anh chỉ bị chệch khớp cổ chân và nghỉ ngơi ít ngày.

Hiện tại, chấn thương của Văn Hào được theo dõi và chờ chẩn đoán sau khi có kết quả chụp chiếu.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Hoàng Đức có bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Nói về những pha bóng gây tranh cãi trên sân, HLV Phan Văn Giàu cho biết: "Chúng tôi không bao giờ chủ đích cho các cầu thủ đá láo hoặc có những hành vi phi thể thao. Về trận đấu, tôi hài lòng với 1 điểm có được trên sân đội bạn. Tuy nhiên, công tác điều hành trận đấu của tổ trọng tài thực sự có vấn đề. Tôi đề nghị Ban điều hành giải, Ban trọng tài cần mổ băng để xem xét lại khả năng chuyên môn của họ".

Về phần mình, trợ lý Đặng Phương Nam chia sẻ: "Tình huống va chạm của Văn Hào, tôi ở khá xa nên không theo dõi cụ thể. Theo tôi thấy, Hào tiếp đất trong thế yếu và bị tác động của đối thủ nên gặp gặp chấn thương”.

Sau trận đấu, Huỳnh Tấn Tài đã gặp mặt toàn thể BHL và cầu thủ Viettel gửi lời xin lỗi. “Tôi không trách cậu ấy vì dù sao cũng chỉ là pha bóng trên sân. Tôi nghĩ Tấn Tài không ác í ở tình huống đó", trợ lý HLV Đặng Phương Nam tiếp lời.