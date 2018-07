Cựu Phó thống đốc Đặng Thanh Bình kháng cáo bản án 3 năm tù

Bị tòa tuyên phạt 3 tù vì tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã nộp đơn kháng cáo.

Ngày 13/7, TAND TP.HCM cho biết nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đặng Thanh Bình vừa gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm được tuyên ngày 2/7.

Theo đơn, ông Bình cho rằng cấp sơ thẩm đánh giá ông có vai trò chính trong việc tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín (tiền thân Ngân hàng xây dựng VNCB, nay là CB), thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là không thỏa đáng. Cựu Phó thống đốc mong được xem xét ở cấp phúc thẩm.

Ông Bình kháng cáo bản án 3 năm tù của tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoài Thanh.

Hơn mười ngày trước, TAND TP.HCM tuyên phạt ông Bình 3 năm tù, Hà Tấn Phước (nguyên Tổ trưởng tổ giám sát, cựu Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An) 2 năm tù, Lê Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An) 2 năm 6 tháng tù, Phạm Thế Tuân (nguyên Tổ phó tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM) 1 năm tù, Ngô Văn Thanh (từng là thành viên tổ giám sát, nguyên Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An) 18 tháng tù vì tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. HĐXX sơ thẩm đã miễn trách nhiệm dân sự đối với các bị cáo do người sử dụng tiền là Phạm Công Danh.

Theo hồ sơ tố tụng, ông Bình được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ Pháp chế, có nhiệm vụ chính trong việc chỉ đạo tái cơ cấu những ngân hàng hoạt động yếu kém, trong đó có Ngân hàng Xây dựng.

Tháng 8/2012, cựu Phó thống đốc đã ký tờ trình Chính phủ phương án tái cơ cấu VNCB và được chấp nhận chủ trương. Ông Bình ký quyết định thành lập tổ giám sát đối với những hoạt động tại VNCB do mình làm tổ trưởng.

Ngân hàng Đại Tín được xếp vào 1 trong 6 ngân hàng hoạt động không hiệu quả. Thời điểm này, VNCB chịu sự giám sát đặc biệt của NHNN, mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của tổ giám sát.

Ông Bình và 4 đồng phạm được cho là đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu VNCB, để ông Danh điều hành VNCB và sử dụng ngân hàng như một phương tiện để thực hiện các hành vi phạm tội, rút tiền của VNCB, gây thiệt hại cho nhà băng này.