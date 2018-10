Cựu sao MU tỏa sáng, Arsenal thắng trận thứ 11 liên tiếp

Cựu sao MU tỏa sáng, Arsenal thắng trận thứ 11 liên tiếp

Bàn thắng của Danny Welbeck giúp Arsenal đánh bại Sporting Lisbon 1-0 trên sân khách, qua đó nâng chuỗi trận thắng liên tiếp của "Pháo thủ" ở mùa này lên con số 11.

Ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Europa League, Arsenal hành quân đến sân của Sporting Lisbon với sự tự tin cao độ. Đoàn quân của HLV Unai Emery đang có phong độ ổn định với 10 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, Sporting cũng được đánh giá cao với thành tích bất bại trên sân nhà mùa giải năm nay. Với tính chất của trận đấu quyết định ngôi đầu bảng E, cả Arsenal và Sporting đều nhập cuộc khá chậm rãi để thăm dò đối thủ. Hàng phòng ngự đôi bên đều thi đấu tập trung khiến các cầu thủ tấn công không có nhiều khoảng trống để tung ra cú dứt điểm. Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sporting với phong độ tốt trên sân nhà khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn. Không còn sự thăm dò trong hiệp hai, cả hai đội chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Liên tiếp là những tình huống ăn miếng trả miếng khiến khán giả tại SVĐ Jose Alvalade đứng ngồi không yên. Phút 68, Danny Welbeck đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định, tiền đạo người Anh đã phạm lỗi trong pha không chiến với cầu thủ đội chủ nhà. Không phải tiếc nuối lâu, cựu sao Man Utd một lần nữa tỏa sáng với pha chạy chỗ và dứt điểm lạnh lùng giúp Arsenal vượt lên dẫn trước chỉ 10 phút sau đó. Welbeck tung cú dứt điểm lạnh lùng mang về thắng lợi cho Arsenal. Thời gian còn lại là không đủ để Sporting Lisbon có bàn gỡ. Arsenal rời SVĐ Jose Alvalade với 3 điểm trọn vẹn cùng ngôi nhất bảng E khi có 9 điểm sau 3 lượt trận. Đây cũng là trận thắng thứ 11 liên tiếp của "Pháo thủ" trên mọi mặt trận ở mùa giải năm nay, thành tích tốt nhất kể từ sau chuỗi 12 trận thắng dưới thời Arsene Wenger vào tháng 10/2007. Một đại diện khác của Premier League cũng ra sân tại Europa League đêm qua là Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge xuất sắc đánh bại BATE Borisov 3-1 trên sân nhà nhờ màn trình diễn chói sáng của sao trẻ Ruben Loftus Cheek. Loftus Cheek tỏa sáng với 3 bàn thắng lần lượt ở các phút thứ 2, 8 và 54. Với cú hat-trick vào lưới đội khách BATE, tiền vệ sinh năm 1996 sánh ngang Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh ghi 3 bàn trong một trận đấu tại Europa League. Trước đó, tiền đạo của Spurs đã lập hat-trick trong trận gặp Asteras Tripolis vào tháng 10/2014. Arsenal độc chiếm ngôi đầu bảng E sau trận thắng Sporting. Oezil tỏa sáng, Arsenal có chiến thắng thứ 10 liên tiếp ở mọi mặt trận Là người châm ngòi trong cả 3 bàn thắng của Arsenal, tiền vệ người Đức xứng đáng là ngôi sao sáng giá nhất ở trận thắng 3-1 của "Pháo thủ" trước Leicester City sáng 23/10. Arsenal F.C Câu lạc bộ bóng đá Arsenal, còn được biết đến với biệt danh Pháo thủ là một câu lạc bộ bóng đá lớn tại Anh có trụ sở ở Holloway, London. Câu lạc bộ hiện đang chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Là một trong những câu lạc bộ thành công nhất của bóng đá Anh, Arsenal đã giành được tổng cộng 13 danh hiệu vô địch quốc gia. Năm 1913, đội bóng chuyển về phía bắc, lấy sân vận động Highbury làm sân nhà và thi đấu tại đó trong suốt 93 năm. Năm 2006, đội bóng chuyển đến sân vận động Emirates và lấy đó làm sân nhà cho đến nay. Arsenal là câu lạc bộ kình địch với đội bóng cùng khu vực Tottenham Hotspur. Bạn có biết: Thierry Henry là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho câu lạc bộ, với 228 bàn thắng trong những năm 1999 đến 2007 và đầu năm 2012 Thành lập: 1886 Biệt danh: Pháo thủ Sân vận động: Emirates

