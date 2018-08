Cứu sống bé trai 19 tháng tuổi bị đạn súng hơi găm vào ngực

Trong lúc đùa nghịch, bé T. bất ngờ bị súng hơi bắn đạn bi găm vào ngực phải. Gia đình lập tức đưa bé đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để cấp cứu, phẫu thuật kịp thời.

Ngày 9/8, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đã cứu sống bé trai H.M.T., trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An, 19 tháng tuổi bị đạn bi súng hơi bắn găm vào ngực phải.

“Sau nhiều ngày cấp cứu, điều trị, hiện sức khỏe của bé T. đã ổn định hơn, nhịp tim đều, vết mổ khô và đang được tiếp tục theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu”, bác sĩ Lê Trọng Thông, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho hay.

Bé T. đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Ngày 4/8, bé T. nhập viện trong tình trạng chảy máu vùng ngực phải. Quá trình thăm khám và khai thác tiền sử các bác sĩ phát hiện thêm hội chứng thiếu máu dương tính, vết thương hình tròn ở khoang liên sườn (KLS) III sủi khí, sờ lép bép dưới da vùng ngực phải, phổi phải thông khí giảm, tim nhịp nhanh.

Theo lời kể của gia đình, khi đang sang nhà hàng xóm chơi, thấy một khẩu súng hơi trên ghế, cháu T. đùa nghịch, không may súng cướp cò bị đạn bi bắn súng hơi ghim vào ngực. Gia đình ngay lập tức đưa bé vào bệnh viện.

Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp ngay sau đó đã hội chẩn và tiến hành phẫu thuật, lấy dị vật lồng ngực của bé trai này.

Bác sĩ khuyến cáo khi không may bị tai nạn do súng tự chế, người nhà cần sơ cứu qua rồi nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.