Cứu sống người đàn ông hẹp động mạch cảnh nguy hiểm

Bệnh nhân được phát hiện có hẹp xơ vữa 90% động mạch cảnh trong, nguy cơ gây tắc mạch máu rất cao, dễ bị tai biến nhồi máu não gây liệt hoàn toàn, thậm chí có thể gây tử vong.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa cứu sống một nam bệnh nhân bị hẹp khít 90% động mạch cảnh trong bên trái/nhồi máu não lỗ khuyết.

Bệnh nhân nam là P.B.T (sinh năm 1958, sống tại Cự Khối, Long biên, Hà Nội), nhập viện ngày 7/8 trong tình trạng đau đầu âm ỉ từng cơn tăng dần kèm tiền sử nhồi máu não, xơ vữa động mạch cảnh 2 bên và tăng huyết áp không đều đã lâu.

Với tiền sử tăng huyết áp 10 năm nay, trước khi vào viện 2 tuần, bệnh nhân thấy tê vùng cánh tay, đã đi khám và tự đi châm cứu điều trị tại nhà nhưng không đỡ. Chỉ sau 1-2 ngày châm cứu, bệnh nhân lại bị méo miệng kèm theo tình trạng đau đầu âm ỉ từng cơn tăng dần.

Ca can thiệp cứu sống nam bệnh nhân ngày 16/8. Ảnh: T.N.

Sau khi tiến hành xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết như chụp CT scanner sọ não có tiêm thuốc cản quang, siêu âm doppler động mạch cảnh, doppler xuyên sọ,… bệnh nhân T. được phát hiện có hẹp xơ vữa 90% động mạch cảnh trong trái. Với trường hợp này, nguy cơ gây tắc mạch máu là rất cao, dễ bị tai biến nhồi máu não gây liệt hoàn toàn thậm chí có thể gây tử vong.

Trước tình trạng đó, các bác sĩ hội chẩn và chỉ định nong và đặt stent khai thông dòng chảy động mạch cảnh trong.

Kíp can thiệp của Đơn vị Đột quỵ do bác sĩ Nguyễn Văn Học - khoa Hồi sức Tích cực - CĐ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang với sự hỗ trợ của TS Nguyễn Trọng Tuyển (Đơn vị can thiệp mạch - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), đã thực hiện thành công kỹ thuật chụp mạch não, nong đoạn hẹp bằng bóng và đặt stent qua đoạn hẹp cho bệnh nhân bị hẹp khít 90% động mạch cảnh trong bên trái/ nhồi máu não lỗ khuyết dưới sự hỗ trợ của máy DSA.

Sau khi được can thiệp đặt stent xong, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân T. đã ổn định. Hiện tại, bệnh nhân vẫn được các bác sĩ tiếp tục theo dõi và có thể sẽ xuất viện trong vài ngày tới.