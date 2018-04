Cựu trưởng nhóm Sistar bị chỉ trích vì sexy quá đà

Sở hữu giọng hát thuộc hàng tốt nhất Kpop nhưng Hyorin nhóm Sistar không được lòng công chúng vì lạm dụng hình ảnh gợi cảm quá mức.

Hyorin ra mắt teaser cho MV 'Dally' Teaser MV 'Dally' của Hyorin bị đánh giá là có nhiều hình ảnh phản cảm, khoe thân quá mức.

Ngày 20/4, nữ ca sĩ Hyorin ra mắt teaser cho bài hát mới Dally sau khi nhóm nhạc của cô - Sistar chính thức tan rã. Là giọng ca được đánh giá tốt nhất giới thần tượng Hàn Quốc, nhiều khán giả bày tỏ sự mong đợi vào sản phẩm mới của Hyorin.

Tuy nhiên, thay vì tập trung khoe giọng hát trời ban, Hyorin lại đem đến một teaser nóng "bỏng mắt" với những chiếc váy ngắn khoe trọn vòng ba và vũ điệu cực kỳ khêu gợi.

Hình ảnh quá gợi cảm của Hyorin trong MV Dally.

Ngay lập tức teaser Dally nhận được những phản ứng tiêu cực từ công chúng như "Tôi thích giọng hát của Hyorin hơn là tính gợi dục mà cô ấy mang đến", "Tôi nghĩ tốt nhất cô ấy đừng có làm điều này", "Trông thật bẩn thỉu...".

Hay "Nghiêm túc đấy, cô ấy có nhất thiết phải làm đến mức này không? Tôi sống ở nước ngoài từ lâu. Tôi kết hôn với một người phụ nữ châu Âu và tư tưởng của tôi rất thoáng. Nhưng tôi thấy thật phản cảm khi một thần tượng Hàn Quốc, đặc biệt là nữ ca sĩ nhảy múa như vậy. Tôi nhớ Hyorin là ca sĩ có tài năng thực sự cơ mà".

Nhiều người bày tỏ Hyorin không cần thiết phải cởi bỏ quá đà mới thành công vì cô có tài năng âm nhạc thực sự.

Thay vì tập trung khoe giọng hát, Hyorin lại chạy theo mốt sexy như các nữ ca sĩ HyunA, Sunmi...

Hyorin sinh năm 1990, là cựu trưởng nhóm của Sistar. Nhóm nhạc Sistar theo đuổi phong cách gợi cảm khác biệt với các nhóm nhạc nữ khác. Họ sở hữu những giọng ca tốt và ca khúc nổi tiếng như Ma boy, Touch My Body, Give It to Me,...

Với giọng hát khỏe, truyền cảm, thêm vào đó là nước da nâu và khả năng nhảy điêu luyện, Hyorin được mệnh danh là Beyoncé xứ Hàn. Cô luôn lọt top đầu những giọng ca xuất sắc nhất giới thần tượng Hàn Quốc. Hyorin cũng nhiều lần được mời hát nhạc phim với các ca khúc nổi tiếng như Goodbye (Vì sao đưa anh tới), Let It Go (Frozen).