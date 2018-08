Đà Nẵng có thêm 2 tân Phó giám đốc Công an TP

Bộ Công an quyết định điều động 2 đại tá nguyên là lãnh đạo của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP về làm Phó giám đốc Công an Đà Nẵng.

Ngày 21/8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP được sáp nhập vào Công an Đà Nẵng. Theo đó, Công an Đà Nẵng có thêm Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Cũng theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an Đà Nẵng được tổ chức lại bộ máy và các phòng chức năng trực thuộc theo hướng tinh gọn về đầu mối.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Lê Văn Tam trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho 2 tân Phó giám đốc Công an Đà Nẵng. Ảnh: Nguyên Vũ.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định điều động đại tá Trần Đình Chung (51 tuổi, quê quán xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP) giữ chức vụ Phó giám đốc Công an Đà Nẵng.

Đại tá Lê Ngọc Hai (57 tuổi, quê quán xã Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam, Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP) giữ chức vụ Phó giám đốc Công an Đà Nẵng.

Công an Đà Nẵng hiện có 8 phó giám đốc và sắp tới đơn vị này sẽ giảm còn 29 phòng nghiệp vụ (hiện nay có 34 phòng).

Trong đó, đại tá Chung phụ trách mảng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố. Còn đại tá Lê Ngọc Hai phụ trách mảng quản lý hành chính, môi trường và hồ sơ.