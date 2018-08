Đại dịch xác sống lan khắp Triều Tiên ở phần hai của ‘Train to Busan’

Đạo diễn Yeon Sang-ho lần đầu nói về phần tiếp theo của “Train to Busan” (2016) - bộ phim zombie ăn khách của người Hàn Quốc. Dự án mới hiện tạm thời mang tên “Bando”.

Theo trang Screen Daily, Yeon Sang-ho đang tập trung viết kịch bản cho phần tiếp theo của Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử). Đây là bộ phim zombie cực kỳ ăn khách của điện ảnh Hàn Quốc khi từng thu hút hơn 11,56 triệu lượt khách nội địa, cũng như mang về cho nhà sản xuất hơn 100 triệu USD toàn cầu.

Dự án mới tạm thời mang tên Bando - nghĩa là “bán đảo” trong tiếng Hàn. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, bộ phim có thể được cho khởi quay ngay trong nửa đầu năm 2019.

Phần tiếp theo của Train to Busan tạm thời mang tên Bando, với bối cảnh khi đại dịch xác sống lan rộng ra khắp bán đảo Triều Tiên. Ảnh: NEW.

Yeon Sang-ho phát biểu: “Tôi không muốn gọi đây là Train to Busan 2. Bando là phiên bản mở rộng của Train to Busan khi virus xác sống lan ra khắp bán đảo Triều Tiên. Tôi muốn giới thiệu các nhân vật mới, nhưng đây vẫn là một bộ phim mang tính hành động với những sự kiện xảy ra sau khi đại dịch lan rộng”.

Train to Busan là bộ phim chỉ tiêu tốn của Next Entertainment World (NEW) khoảng 8,5 triệu USD khi sản xuất. Do đó, hãng phim không mất nhiều thời gian để “bật đèn xanh” cho Bando sau thành công vang dội của nguyên tác.

Tuy nhiên, mọi thông tin về diễn viên và kinh phí của Bando vẫn đang là dấu hỏi lớn. Yeon Sang-ho cho rằng: “Quy mô của Bando lớn hơn tập trước, do đó kinh phí chắc chắn sẽ phải cao hơn”.

Ngoài ra, Sang-ho cũng không dự định làm một phần tiền truyện dạng hoạt hình cho Bando, như Seoul Station (2015) đối với Train to Busan. “Giờ tôi chỉ muốn tập trung cho dự án duy nhất”, nhà làm phim khẳng định.

Năm nay, Yeon Sang-ho mới trình làng bộ phim giả tưởng mang màu sắc siêu anh hùng Psychokinesis. Song, tác phẩm gần như chỉ nhận được sự thờ ơ từ khán giả quê nhà.