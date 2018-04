Đại hội Môtô Việt Nam 2018 quy tụ dàn sao cá tính

Đại hội Môtô Việt Nam 2018 sẽ diễn ra vào ngày 14/4, quy tụ dàn sao tên tuổi cùng cuộc thi Miss Motor Việt Nam và nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Chương trình do Công ty Du lịch Giang Điền, CLB motor Typhoon và Võ đường Liên Phong tổ chức. Sân chơi này sẽ quy tụ hơn 2.000 biker, người yêu môtô và gần 10.000 khách tham quan.

Ban tổ chức mới công bố danh sách sao Việt sẽ tham gia đêm gala vào ngày 14/4 tại khu Du lịch sinh thái Giang Điền (Đồng Nai). Điểm chung của các nghệ sĩ này là tình yêu môtô và nổi tiếng trong cộng đồng biker Việt Nam.

Johnny Trí Nguyễn

Johnny Trí Nguyễn được biết đến là một biker đam mê tốc độ. Sự góp mặt của nam tài tử điện ảnh trong vai trò phó ban tổ chức kiêm đại diện hình ảnh của đại hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Johnny Trí Nguyễn là phó ban tổ chức.

Sáng lập Võ đường Liên Phong và trở thành ngôi sao võ thuật trên màn ảnh rộng, Johnny Trí Nguyễn được xem là hình mẫu đàn ông nam tính, phong trần, thu hút sự quan tâm của fan nữ. Johnny Trí Nguyễn cũng có niềm đam mê đặc biệt với những chiếc xe phân khối lớn.

Tham gia đại hội năm nay, Johnny Trí Nguyễn sẽ là thành viên ban giám khảo và đồng hành với nhiều hoạt động của chương trình như cuộc thi tranh tài xe 50 cc, tranh giải xe môtô đẹp 2018…

Phạm Anh Khoa

Không chỉ là ca sĩ nổi tiếng, Phạm Anh Khoa còn là cái tên quen thuộc trong cộng đồng biker Việt Nam. Sự xuất hiện của Phạm Anh Khoa trong đêm gala hứa hẹn mang đến những màn trình diễn sôi động, đốt cháy sân khấu với tinh thần của một bike - rocker thứ thiệt.

Chàng rocker hứa hẹn khuấy động sân khấu đêm gala.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Phạm Anh Khoa thường xuyên tham gia những chương trình của cộng đồng biker. Bên cạnh sự “máu lửa” của dòng nhạc rock, trải nghiệm lái xe trên những chiếc môtô độc để chinh phục các cung đường cũng là niềm đam mê bất tận của chàng ca sỹ đầy chất bụi này.

Only C - Lou Hoàng

Cặp đôi tạo hit Only C - Lou Hoàng là cái tên tiếp theo sẽ đốt cháy gala Đại hội Môtô Việt Nam 2018. Được mệnh danh là cặp thầy trò "tâm đầu ý hợp" của làng nhạc Việt, cả hai không chỉ cùng nhau thực hiện những sản phẩm âm nhạc chất lượng với giai điệu bắt tai, những MV đẹp mắt mà còn liên tục công phá các bảng xếp hạng âm nhạc mỗi khi tái xuất.

“Bộ đôi thầy trò” sẽ mang đến nhiều ca khúc sôi động.

Âm nhạc của Only C và Lou Hoàng cũng mang tinh thần tự do, phóng khoáng theo đúng chất biker. Các fan của cặp đôi này sẽ được quẩy hết mình trong đêm tiệc tới đây, bên cạnh những màn biểu diễn hấp dẫn của cặp bài trùng này.

Nhung Kate

Bóng hồng xinh đẹp ngồi ghế giám khảo của cuộc thi Miss Motor Việt Nam 2018 là diễn viên Nhung Kate. Được khán giả yêu mến với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim điện ảnh ăn khách, Nhung Kate là cái tên nổi bật được chờ đợi tại sự kiện lần này.

Nhung Kate sở hữu vẻ đẹp quyến rũ và cá tính.

Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate sẽ cùng xuất hiện tại đại hội. Đây là một trong số ít sự kiện mà cặp đôi nhận lời cùng xuất hiện trước truyền thông và công chúng.

Ngoài ra tại sự kiện, chất rock nhẹ của ban nhạc Bụi Gió hay của nhóm Kan & Những người bạn, đến chất gothic của ban nhạc Rock Monocycle sẽ đốt nóng bầu không khí trog đêm gala. Sự kiện hứa hẹn là một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc, kết nối những người yêu môtô; đồng thời ghi dấu ấn khó phai trong lòng các bikers Việt Nam.

Chương trình diễn ra từ ngày 14/4 và kết thúc bằng sự kiện diễu hành motor qua những cung đường để làm thiện nguyện vào ngày 15/5 tại Khu du lịch Giang Điền.