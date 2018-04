Đài tưởng niệm 4.400 người da đen bị hành hình không xét xử ở Mỹ

Theo New York Times, một số trường hợp được khắc kèm lý do bị hành hình như: Parks Banks, bị hành hình không xét xử tại tiểu bang Mississippi năm 1922 vì tội mang theo bức ảnh một người phụ nữ da trắng; Caleb Gadly, bị treo cổ tại tiểu bang Kentucky năm 1894 vì "đi phía sau vợ của chủ da trắng"; Mary Turner, bị xử tử vì đã vạch mặt băng nhóm da trắng hành hình chồng của bà. Ảnh: New York Times.