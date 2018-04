Dàn cận vệ cao lớn hộ tống ông Kim Jong Un

Cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Moon Jae In hôm 27/4 được cả thế giới quan sát. Công tác an ninh bảo vệ nhà lãnh đạo Kim Jong Un được đánh giá là nghiêm ngặt hơn so với những gì công chúng quan sát thấy khi cha ông, lãnh đạo Kim Jong Il, hội kiến các tổng thống Hàn Quốc trong quá khứ. Ảnh: AFP.