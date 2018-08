Dàn Hoa hậu, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam diện đầm xẻ cao

Kể từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, tên tuổi Hoàng My (Á hậu Việt Nam 2010) gắn bó với cuộc thi này. Hoàng My từng làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhưng phải bỏ lỡ vòng chung kết vào tháng 1 năm nay vì lịch thi bị hoãn và cô phải trở lại lo công việc ở Israel. Trong bộ ảnh mới này, Hoàng My kết hợp với những người đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam như H'Hen Niê, Hoàng Thùy, Lệ Hằng và Nguyễn Thị Loan.