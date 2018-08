Dàn hoa hậu Việt Nam ký tặng sách cho độc giả Sài thành

Hoa hậu Ngọc Hân, Mỹ Linh, Kỳ Duyên cùng nhiều người đẹp khác sẽ tham gia ký tặng sách tại ngày hội Hành trình từ trái tim ngày 11/8.

Sau chặng đường xuyên Việt kéo dài 31 ngày (25/6 - 26/7) qua hơn 4.000 km với nhiều cung bậc cảm xúc, Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt đã trao tặng hơn 300.000 cuốn sách đổi đời đến nhiều nơi trên khắp đất nước. Và Hành trình từ trái tim tiếp tục tổ chức ngày hội tại Nhà văn hóa Thanh niên số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM từ 8h đến 22h ngày 11/8.

Dàn người đẹp sẽ ký tặng sách cho các bạn trẻ.

Hoạt động sắp tới sẽ diễn ra chương trình giao lưu, ký tặng và chia sẻ các bài học thành công từ những cuốn sách cùng các người đẹp đồng hành. Trong đó, Hoa hậu Ngọc Hân, Mỹ Linh, Duyên, Á hậu Hoàng My, Huyền My, Thanh Tú, Mâu Thủy, Trương Thị May, người đẹp Ngọc Trân, Lan Hương, Phùng Bảo Ngọc Vân, Đào Hà là những cái tên nổi bật và được nhiều bạn trẻ biết đến.

Ngày hội cũng trao tặng 20.000 cuốn sách đổi đời đến hơn 5.000 thanh niên, học sinh sinh viên, các trường đại học, cao đẳng cộng đồng, chiến sĩ, thanh niên quân đội và 24 thư viện của 12 quận, huyện tại TP.HCM.

Đây là 5 cuốn sách đầu tiên trong 100 đầu sách của “Tủ sách nền tảng đổi đời” gắn liền với nhiều thế hệ trẻ cũng như những người nổi tiếng trên thế giới với nội dung kể về bài học thành công của các quốc gia, tổ chức và cá nhân trên thế giới. Điển hình như cuốn Quốc gia khởi nghiệp (Saul Singer và Dan Senor), Đắc nhân tâm (Dale Carnegie), Nghĩ giàu, làm giàu (Napoleon Hill), Không bao giờ là thất bại, Tất cả là thử thách (Chung Ju Yung) và Khuyến học (Fukuzawa Yukichi).

“Hành trình từ trái tim” tặng sách đến cả những chiến sĩ.

Ngoài ra, chương trình công bố việc tiếp tục triển khai các hoạt động trao tặng sách đến đa dạng đối tượng như trước đây. Hành trình từ trái tim sẽ phối hợp cùng Hội liên hiệp Thanh niên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch… để triển khai tặng sách và các đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025, Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp 2018, Phát triển văn hóa đọc tại NVH & Thư viện các tỉnh thành 2017-2022…

Thông qua ngày hội, Tập đoàn Trung Nguyên Legend công bố đẩy mạnh triển khai phát triển “Tủ sách nền tảng đổi đời”, hợp tác với nhiều nhà xuất bản phát hành những đầu sách mới trong 100 đầu sách trong năm nay cũng như chuẩn bị triển khai “Tủ sách khởi nghiệp dành cho thanh niên”.

Bên cạnh đó, không gian triển lãm ảnh “Những khoảnh khắc ý nghĩa và đáng nhớ Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” đem đến những cảm xúc ấn tượng, thú vị với nhiều hình ảnh xúc động. Các không gian trải nghiệm cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend hứa hẹn được khuấy động tại đêm hội với sự đồng hành của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh cùng những giọng ca trẻ khác.

Từ năm 2018 đến năm 2023, Hành trình từ trái tim cam kết tiếp tục triển khai trao tặng 200 triệu cuốn sách với ngân sách ước tính cần có là 5 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu đó, hành trình cần sự đồng hành của nhiều cá nhân, đơn vị hơn nữa.

Nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ: “Sự hùng mạnh của một quốc gia phụ thuộc vào ba thành tố căn bản. Đó là độ lớn của khát vọng, chí hướng của quốc gia; trí tuệ, sự minh triết của quốc gia; sự đoàn kết toàn diện của quốc gia”.