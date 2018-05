Dân mạng Hàn Quốc cười chê vì thí sinh Produce 48 thi nhau nháy mắt

Để tạo ấn tượng cho khán giả, các cô gái tham gia Produce 48 liên tục nháy mắt dễ thương nhưng lại gây phản ứng ngược.

Ca khúc chủ đề "Pick Me" Ca khúc chủ đề của Produce 48 cũng mang tên "Pick Me" do 96 thực tập sinh từ Hàn Quốc và Nhật Bản trình bày.

Tối 10/6, chương trình thực tế Produce 48 tung ca khúc chủ đề với tên gọi quen thuộc Pick Me do 96 thí sinh Hàn Quốc và Nhật Bản trình bày.



Ngay lập tức, tiết mục nhận được sự chú ý khán giả nhờ những thí sinh xinh đẹp. Tuy nhiên, dân mạng cũng nhanh chóng nhận ra việc các thực tập sinh thi nhau nháy mắt để tạo dấu ấn.



Trong cuộc thi Produce 101 mùa thứ 2, Park Ji Hoon nhờ động tác nháy mắt dễ thương của mình mà trở nên nổi tiếng chỉ sau 1 đêm, anh còn được gọi là "wink boy" và khoảnh khắc đó được mệnh danh là "huyền thoại" trong các cuộc thi sống còn.

Park Ji Hoon từng gây ấn tượng mạnh với cái nháy mắt dễ thương.

Cũng nhờ giây phút tỏa sáng này mà Park Ji Hoon lập tức nhận được sự yêu mến của hàng triệu khán giả và trở thành thí sinh chiến thắng, được ra mắt trong nhóm Wanna One.



Tuy nhiên, việc có quá nhiều các cô gái cùng nháy mắt trong clip Pick Me khiến khán giả Hàn Quốc được dịp cười đùa. Họ để lại bình luận về "hội chứng nháy mắt": Tất cả họ có ăn gì đó chua không? Tại sao ai cũng đều giật mình vậy", "Tôi băn khoăn họ phải nháy mắt bao nhiêu lần để có một cảnh huyền thoại", " Họ đang cố gắng nhưng khó có thể trở thành Park Ji Hoon được", "Thế này là quá nhiều rồi, dừng nháy mắt đi".

Các cô gái thi nhau nháy mắt không ngừng đến lệch cả mặt trong suốt MV Pick Me.

Việc lạm dụng chiêu trò này gây phản ứng ngược khiến khán giả khó chịu.

Produce 48 là show truyền hình thực tế do kênh truyền hình Mnet của Hàn Quốc tổ chức. Chương trình sống còn này là mùa 3 của series ăn khách Produce 101. Cuộc thi bao gồm 96 thí sinh trong đó có 48 thực tập sinh người Hàn Quốc và 48 thực tập sinh người Nhật Bản sẽ so tài với nhau.



Giống như các cuộc thi trước, số phận của các thực tập sinh sẽ do khán giả bình chọn. Tuy nhiên khán giả Nhật Bản sẽ bỏ phiếu cho thực tập sinh người Hàn Quốc và ngược lại. Nhóm ra mắt sẽ bao gồm 12 thành viên trong đó có 6 thực tập sinh của mỗi nước.

Các thí sinh của Produce 48 còn gặp gỡ khán giả thông qua các buổi giao lưu, đây là điểm khác biệt so với các mùa thi trước.

Produce 48 không chỉ sở hữu nhiều thí sinh xinh đẹp mà các huấn luyện viên cũng đều là những người danh tiếng. Cố vấn thanh nhạc là nam ca sĩ Lee Hong Ki (F.T.Island) và Soyu (Sistar). Cố vấn mảng rap là Cheetah. Huấn luyện viên vũ đạo là: Bae Yoon Jung người đã tạo ra rất nhiều vũ đạo nổi tiếng như Abracadabra (Brown Eyed Girls), Up & Down (EXID), Mister (Kara)… và May J Lee.



Người dẫn chương trình là nam diễn viên nổi tiếng, "con rể quốc dân" Lee Seung Gi.