Dân mạng Thái vẽ tranh cầu mong phép màu cho đội bóng mất tích

Đội ngũ nhân viên cứu hộ cũng nhận được tình cảm được gửi gắm từ mọi nơi trên xứ sở Chùa Vàng. "Các bạn thật can đảm và kiên cường, giữ an toàn cho mình nhé", tài khoản Twitter tên Khunfoons nhắn nhủ. Trong khi đó, một tài khoản khác nói: "Tôi mong được nghe câu 'Cuộc tìm kiếm đã kết thúc, 13 người mất tích đã an toàn'". Ảnh: Natladaauii/ Twitter.