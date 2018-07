Dàn mỹ nhân đọ sắc đẹp trong buổi ra mắt 'Mamma Mia 2'

Ngày 16/7 (giờ địa phương) ở London, Anh diễn ra sự kiện ra mắt bộ phim Mamma Mia! Here We Go Again. Sau 10 năm trở lại kể từ phần đầu tiên, bộ phim được công chúng chào đón nồng nhiệt. Đây chính là một trong những bộ phim tình cảm được mong chờ nhất năm nay.