Dàn mỹ nhân tài sắc của 'Mamma Mia 2'

Mặc dù vậy, nét đáng nhớ của Streep là ánh mắt biết nói, gương mặt sắc sảo và vẻ quyến rũ hoang dại dù không quá xinh đẹp. Bà cũng nổi tiếng với khả năng diễn nội tâm xuất sắc, hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật. Các phim nổi tiếng của Streep bao gồm: The Deer Hunter, Kramer vs. Kramer, Sophie's Choice, The Bridges of Madison County, Into the Woods, The Iron Lady... Bà nhận được hàng chục đề cử và giải Oscar, Quả Cầu Vàng, Tony, Emmy...