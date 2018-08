Dàn sao lộng lẫy trên thảm đỏ MTV Video Music Awards 2018

Noah Cyrus thân mật cùng bạn trai rapper Lil Xan tại sự kiện. Những năm trở lại đây, em gái của ca sĩ Miley Cyrus nỗ lực vượt qua cái bóng của chị gái bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng như Again, Stay Together, Make Me (Cry),...