Dàn sao thế giới sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo

Vợ chồng Celine Dion và Rene Angelil: Năm 2000, Celine Dion và chồng Rene Angelil chào đón con trai đầu lòng, bé Rene Charles, bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sau 6 lần thất bại. 10 năm sau, giọng ca My heart will go on tiếp tục thông báo tin vui đón thêm cặp song sinh Eddie và Nilson cũng bằng phương pháp này. Đối với Dion, việc có thêm con ở tuổi 42 là điều hạnh phúc bởi cô từng phải đi điều trị vô sinh và đấu tranh về mặt cảm xúc rất lớn với quyết định này. Ngoài ra, ông xã Angelil đã bước sang tuổi 68 và không còn khỏe mạnh để cùng cô sinh em bé.