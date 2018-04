Dàn siêu anh hùng quay clip cảm ơn fan đồng hành với Marvel 10 năm

Trước thềm "Avengers: Infinity War", Marvel Studios tung clip tri ân người hâm mộ với sự góp mặt của các "siêu anh hùng" nổi tiếng trong MCU cùng với những lời cảm ơn ngọt ngào.

Trước thềm ra mắt của bom tấn Avengers: Infinity War, Marvel Studios tung ra video clip ngắn chỉ hơn 1 phút để tri ân người hâm mộ.

Trong clip, các diễn viên quen thuộc của Marvel Studios đã lần lượt xuất hiện gửi đến những lời cảm ơn đầy cảm xúc. Họ cảm ơn khán giả đã cùng đồng hành với Marvel Studios và ủng hộ những bộ phim của vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) suốt một thập kỷ qua.

Video được đặt tên là 10 Years of Fandom, tái hiện lại những khoảnh khắc đầu tiên mà vũ trụ điện ảnh Marvel được khai sinh. Đó là cảnh Iron Man lần đầu bước ra khỏi hang động trong tác phẩm đầu tiên năm 2008 của đạo diễn Jon Favreau cho đến hình ảnh Báo Đen dũng mãnh trong Black Panther - bộ phim thành công mới nhất của MCU.

Marvel Studios cũng rất biết cách lấy lòng fan khi lồng ghép lời cảm ơn bằng chữ rằng: "Hơn 18 bộ phim, có một điều vẫn luôn còn mãi. Chính là bạn". Ngay sau đó là hình ảnh lần đầu tiên đội ngũ Avengers ra mắt trong sự hoan nghênh, hò hét chào đón của fan hâm mộ.

Từ những "siêu anh hùng" đời đầu như Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo tới các nhân vật khác cũng không kém phần quan trọng của MCU như Tom Holland, Elizabeth Olsen, Karen Gillian, Dave Bautista,...

Robert Downey Jr. là người đầu tiên nói lời cám ơn rằng: "Chào những người hâm mộ tuyệt vời. Đây là những lời chúng tôi muốn gủi đến các bạn. Chúng tôi cảm ơn các bạn vì 10 năm qua đã ủng hộ và truyền cảm hứng. Bạn chính là lý do để chúng tôi ở đây".

Trong khi đó, "Captain America" Chris Evans chia sẻ ngắn gọn: "Cảm ơn vì đã đồng hành 10 năm qua. Pom Klementiff (đóng vai Mantis) phấn khích: "Ôi những bộ cosplay tuyệt vời".

"Cảm ơn các bạn vì đã xếp hàng dài trước sảnh Hall H", Anthony Mackie (Falcon) nhắn nhủ thay lời cảm ơn cho "những con người tuyệt vời" của Mark Ruffalo.

Thông qua các diễn viên, Marvel Studios bày tỏ sự biết ơn dành cho những người hâm mộ trung thành. Đó là những người đã mua truyện tranh sau khi xem phim, đại chiến trên Twitter.

Chris Evans gợi nhắc đến cuộc khẩu chiến giữa các fan trên mạng xã hội khi chia thành hai phe. Một bên theo đội của Captain America và đội còn lại theo phe của Iron Man sau cuộc nội chiến Civil War.

"Để tất cả đều dẫn đến ngày hôm nay", Chris Hemsworth nói và dẫn dắt đến lời kết luận của Don Cheadle (War Machine): "Chúng tôi đã không thể nào làm được điều này nếu không có bạn".

Cuối clip là những lời cảm ơn cùng được thốt lên bởi những diễn viên của MCU. Đây được xem là động thái thông minh của Marvel Studios để lấy lòng fan.

Bằng cách khơi gợi tình yêu và sự tự hào của người hâm mộ dành cho các siêu anh hùng của Marvel, MCU muốn hướng sự chú ý đến màn ra mắt hoành tráng của bom tấn Avengers: Infinity War vào ngày 27/4 tới.

Trước đó, đội ngũ làm phim của Marvel Studios gồm nhà sản xuất Kevin Feige, Chủ tịch danh dự của Marvel Comics Stan Lee và hàng loạt các ngôi sao từng gắn bó với thương hiệu siêu anh hùng đình đám đã cùng nhau ngồi lại và chụp một bức ảnh tập thể nhân kỷ niệm 10 năm thành lập MCU.

Bức ảnh "kỷ yếu" này được chụp vào tháng 10/2017, khi dự án Avengers 3 được khai máy tại phim trường Atlanta, Georgia.

Theo kế hoạch, MCU sẽ tung ra ít nhất 6 bom tấn từ đây đến năm 2021. Sau Avengers: Infinity War sẽ đến Ant-man and the Wasp ngay trong năm nay. Trong thời gian tới, nhà Marvel sẽ đón chào thêm một nữ hùng mới là Captain Marvel (do Brie Larson thủ vai) trong bộ phim riêng về nhân vật vào năm 2019.