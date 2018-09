Đăng thông tin họp phụ huynh lên Facebook, bị công an mời làm việc

Sau khi chị Lê T.M. ở Thanh Hóa đăng thông tin cuộc họp phụ huynh lên Facebook, 2 vợ chồng chị bị công an mời làm việc về một số nội dung liên quan an ninh mạng, an ninh thông tin.

Sáng 19/9, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Lê Hữu Việt, Trưởng công an xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận ông có ký văn bản mời vợ chồng anh Lê H.V. và chị Lê T.M. (ngụ thôn 1, xã Thọ Thanh) lên Công an xã Thọ Thanh làm việc, sau khi chị Lê T.M. đăng tải thông tin về cuộc họp phụ huynh diễn ra cách đó ít ngày.

Theo nội dung giấy mời do ông Việt ký ngày 18/9, vợ chồng anh V., chị M. được mời lên cơ quan làm việc do có một số nội dung liên quan an ninh mạng, an ninh thông tin. Người làm việc với 2 vợ chồng là ông Trần Đình Lộc, cán bộ Đội an ninh, Công an huyện Thường Xuân.

Giấy mời vợ chồng chị Lê T.M. lên cơ quan công an làm việc . Ảnh: Người Lao Động.

"Chúng tôi có mời vợ chồng chị M. lên công an xã làm việc về một số nội dung, trong đó có cả thông tin về cuộc họp phụ huynh. Xã đánh giấy mời là thực hiện chỉ đạo của công an huyện, mời vợ chồng chị này lên trao đổi một số thông tin, còn cụ thể như thế nào tôi cũng chưa được rõ", ông Việt nói.

Cũng theo ông Việt, công an mời lên làm việc một số nội dung, còn thông tin trong giấy mời có đề cập tới việc mời lên do liên quan an ninh mạng, an ninh thông tin là do hôm qua (18/9) ông bận họp nên cấp phó đánh giấy mời, ông không để ý.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh chụp lại từ một tài khoản có tên miền M... Lê đăng tải lúc 15h42 ngày 15/9, có nội dung liên quan cuộc họp phụ huynh đầu năm của một trường mầm non (được xác định là trường Mầm non xã Thọ Thanh).

Thông tin được đăng tải lên tài khoản Facebook có tên M... Lê với nội dung liên quan cuộc họp phụ huynh.

Cụ thể: "Đi họp phụ huynh, cô giáo phổ biến nhà trường muốn hỏi ý kiến phụ huynh về việc mua tivi phục vụ giảng dạy. Nhà trường dự toán mua tivi Panasonic 43 inch với giá 9 triệu đồng, thu mỗi trẻ 220 nghìn đồng, còn nhà trường chi 50% (nhà trường đóng một nửa, phụ huynh một nửa).

Một phụ huynh chuyên cung cấp tivi đưa ra ý kiến, con học mầm non cuối cấp rồi, bắt đóng như đầu cấp thì thiệt thòi quá, phụ huynh này nói anh sẽ mua tivi 43 inch mới giá 6 triệu đồng và lớp chỉ phải đóng có 120.000 đồng, nhà trường ủng hộ thêm 3 triệu, khi trẻ lên tiểu học sẽ tặng tivi cho nhà trường. Tuy nhiên, hiệu trường không đồng ý và nói nếu tự mua nhà trường sẽ không hỗ trợ…".

Ông Lâm Anh Tuấn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Xuân, xác nhận cơ quan công an mời người đăng thông tin lên Facebook để làm việc về một số nội dung đưa lên mạng không đúng sự thật.

"Họ đưa thông tin không đúng sự thật, vì cuộc họp phụ huynh có một số ý kiến đưa ra bàn việc mua tivi, vì một số lớp tivi cũng đã hỏng. Tuy nhiên, sau khi có ý kiến, nhà trường đã dừng và không có thu gì nữa cả. Công an mời lên là có một số nội dung bình luận không đúng, để chấn chỉnh thôi", ông Tuấn thông tin.

Được biết, trường Mầm non xã Thọ Thanh do bà Hà Thị Tự làm hiệu trường. Bà Tự là vợ của ông Đỗ Xuân Nam, hiện là Bí thư Huyện ủy Thường Xuân.