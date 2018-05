Đánh bại tất cả, Messi giành giày vàng châu Âu lần thứ 5

Sau trận đấu cuối cùng của mùa giải 2017/18 trước Real Sociedad, Lionel Messi là người chiến thắng ở cuộc đua giành giày vàng châu Âu.

Trận đấu với Real Sociedad, Messi dự bị và được tung vào sân từ phút 67. Siêu sao người Argentina không nổ súng trong trận này. Với 34 bàn thắng ghi được tại La Liga 2017/18, Messi có lần thứ 5 đoạt danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu.

Mohamed Salah là đối thủ cạnh tranh quyết liệt nhất cùng với Messi. Tuy vậy, tuyển thủ người Ai Cập kém Messi 2 bàn khi ghi 32 bàn ở Premier League 2017/18. Người đứng thứ 3 trong danh sách là Harry Kane (30 bàn, Tottenham).

Messi có lần thứ 5 giành chiếc giày vàng châu Âu.

Thế nên trước trận Real Sociedad, có đến 99% Messi là người chiến thắng. Dù trên lý thuyết, Ciro Immobile (Lazio) và Mauro Icardi (Inter Milan) vẫn còn cơ hội. Ở lượt trận cuối cùng của Serie A vào rạng sáng 21/5 (giờ Việt Nam), Lazio và Inter chạm trán nhau. Icardi nổ súng ở trận này, song chỉ có thể cân bằng thành tích 29 bàn của Immobile.

Tiền đạo Jonas (Benfica) là người duy nhất nổ súng bằng Messi ở châu Âu với 34 bàn. Tuy nhiên, giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp hơn so với La Liga, Premier League và Bundesliga. Do đó, điểm quy đổi giữa Jonas và Messi có sự chênh lệch lớn (51 so với 68).

Bước sang tuổi 30, song Messi cho thấy hiệu suất ghi bàn vẫn ở mức rất cao. Đây là mùa thứ 7 trong 9 mùa gần nhất, siêu sao người Argentina ghi hơn 30 bàn thắng tại La Liga. 2013/14 và 2015/16 là những năm Messi có lượng bàn thắng ít hơn 30 ở giải quốc nội.

Hoàn thành xong trận đấu cuối tại Barca, Messi sẽ trở về quê hương và cùng tuyển Argentina chuẩn bị cho World Cup 2018. Đây gần như là giải đấu lớn cuối cùng Messi có thể chơi bóng với phong độ cao nhất. Do đó bản thân cầu thủ 30 tuổi quyết tâm chinh phục đỉnh cao thế giới.

Buổi phỏng vấn gần đây với Mundo Deportivo, Messi chia sẻ: “Tôi trải qua mùa giải thành công cùng Barca với 2 danh hiệu La Liga và cúp nhà vua Tây Ban Nha. Bây giờ, tôi sẽ hướng về World Cup 2018 cùng với đội tuyển Argentina”.

World Cup và cơ hội cuối cùng của Messi Siêu sao của Barcelona thừa nhận World Cup 2018 có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để anh và các đồng đội tại tuyển Argentina bước lên đỉnh vinh quang.