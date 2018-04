Đánh bom điểm đăng ký bầu cử ở Afghanistan, 31 người chết

Ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát bên ngoài một điểm đăng ký bỏ phiếu ở Kabul, Afghanistan ngày 22/4. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm.

Người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan Wahid Majro số người bị thương là 54. Đây là vụ mới nhất trong những chuỗi tấn công nhằm vào quá trình chuẩn bị bầu cử ở Afghanistan.

Cảnh sát trưởng Kabul Daud Amin nói rằng kẻ đánh bom tự sát nhằm vào người dân đang đứng xếp hàng để nhận căn cước bầu cử.

"Vụ việc xảy ra ở cổng vào của trung tâm. Đó là một vụ tấn công tự sát", AFP dẫn lời ông Amin.

Hiện trường vụ đánh bom tự sát ở trung tâm đăng ký bầu cử. Ảnh: AP.

Guardian lưu ý các quan chức Afghanistan thường đưa ra các con số mâu thuẫn nhau về thương vong và chỉnh sửa sau đó.

Vụ nổ đã vang vọng nhiều nơi trong thành phố, làm vỡ kính nhiều cửa sổ ở cách đó hàng km, phá hủy các phương tiện xung quanh. Cảnh sát đã phong tỏa tất cả các con đường dẫn về hiện trường. Truyền thông địa phương chiếu cảnh hàng trăm người điên cuồng tập trung ở các bệnh viện gần đó để tìm kiếm thông tin về người thân họ.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm thông qua một tuyên bố được đăng tải bởi hãng tin Aamaq của họ. Trong tuyên bố, IS nói rằng tổ chức này nhắm vào "những kẻ bội giáo" dòng Shia. IS phản đối ý tưởng về một nhà nước có bầu cử dân chủ.