Đánh bom liên tiếp vào nhà thờ ở Indonesia, 11 người chết

Các vụ đánh bom nhắm vào ba nhà thờ ở Indonesia làm 11 người chết, 40 người bị thương là cuộc tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia vạn đảo từ năm 2009.

Theo AFP, ba nhà thờ tại Surabaya, thành phố lớn thứ 2 của Indonesia, bị đánh bom gần như đồng thời, sáng 13/5. Các vụ tấn công làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Vụ đánh bom nhắm vào nhà thờ thứ 4 cũng tại Surabaya đã bị cảnh sát Indonesia chặn đứng.

Hiện trường vụ đánh bom ở một nhà thờ tại thành phố Surabaya. Ảnh: BBC.

Nhà chức trách cho biết đây là vụ tấn công liên hoàn kết hợp cả đánh bom tự sát và đánh bom bằng xe tải. Hình ảnh thu được từ camera an ninh cũng cho thấy một người đàn ông lái xe máy vào khuôn viên một trong ba nhà thờ trước khi địa điểm này nổ tung.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công. Cơ quan tình báo Indonesia cho rằng vụ tấn công được thực hiện bởi một nhóm thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có tên Jemaah Ansharut Daulah.

Các vụ đánh bom xảy ra tại thành phố lớn thứ 2 của Indonesia là Surabaya. Đồ họa: BBC.

Vụ tấn công liên hoàn hôm 13/5 trở thành vụ việc đẫm máu nhất Indonesia kể từ năm 2009. Vụ tấn công gây thiệt hại nhân mạng lớn nhất tại quốc gia vạn đảo là vụ đánh bom đảo Bali năm 2002 làm 202 người thiệt mạng.

Là quốc gia có đông người Hồi giáo nhất trên thế giới, Indonesia từ lâu đã đối mặt với nguy cơ tấn công từ các tổ chức cực đoan. Thời gian qua, các vụ tấn công mang màu sắc tôn giáo ngày càng gia tăng.

Hồi đầu tháng này, 6 nhân viên an ninh Indonesia thiệt mạng trong vụ bạo loạn do các tù nhân tiến hành tại một nhà tù an ninh cao ở ngoại ô thủ đô Jakarta. IS đã nhận trách nhiệm cho vụ việc. Trước đó, một vụ xả súng và đánh bom liều chết xảy ra tại thủ đô Jakarta năm 2016 làm 4 dân thường và 4 kẻ tình nghi thiệt mạng. IS cũng lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công.

