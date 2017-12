Chelsea (điểm C-): Với tư cách đương kim vô địch, đoàn quân do huấn luyện viên Conte dẫn dắt phải chịu áp lực lớn khi bước vào Premier League mùa này. Mất chân sút Diego Costa và tiền vệ Nemanja Matic, sức mạnh và sự ổn định của “The Blues” bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea kém đội đầu bảng Man City tới 16 điểm (39 so với 55).