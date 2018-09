Danh tướng nào mài gươm dưới bóng trăng đánh đuổi giặc Minh?

Câu 6. Quê hương của Đặng Tất và Đặng Dung ở tỉnh nào? Nghệ An

Thanh Hóa

Hà Tĩnh

Hải Dương Theo Khâm định việt sử thông giám cương mục, Đặng Tất và Đặng Dung người làng Tả Thiên Lộc, huyện Thiên Lộc, Nghệ An, nay là xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.