Đạo diễn ‘Avengers: Infinity War’ xác nhận số phận nhiều nhân vật phụ

Howard the Duck (Seth Green): Nhân vật cameo có phần vô thưởng vô phạt thoát chết sau cái búng tay của Thanos (Josh Brolin). Howard the Duck có lẽ sẽ tiếp tục góp mặt ở Guardians of the Galaxy Vol. 3 với tư cách khách mời giống như hai tập phim trước về nhóm Vệ binh dải Ngân hà.