Đạo diễn của Taylor Swift, Lady Gaga không xin lỗi khi chế giễu BTS

Mặc dư luận chỉ trích, đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Quốc Joseph Kahn tuyên bố sẽ không xin lỗi sau khi chế giễu ngoại hình của nhóm nhạc đình đám BTS.

Hôm 9/8, Joseph Kahn châm ngòi cho cơn giận dữ của ARMY, cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc BTS, sau khi chia sẻ bức ảnh 7 chàng trai và cáo buộc tất cả họ đều can thiệp "dao kéo".

Người đàn ông 45 tuổi viết trên Twitter: "Bọn họ đều phẫu thuật thẩm mỹ và sử dụng son môi. Đây là vẻ ngoài thực sự của những người châu Á giàu kinh khủng khiếp đấy". Chưa hết, dưới phần bình luận, Kahn đã dẫn nguồn bài viết có nội dung góp phần khẳng định quan điểm của mình.

Joseph Kahn bị chỉ trích vì công khai chế giễu ngoại hình của nhóm nhạc BTS.

Đáp trả lại dòng trạng thái này là vô số những chỉ trích Kahn. Dân mạng cho rằng vị đạo diễn đã xúc phạm người khác bằng lời lẽ phiến diện, lạc hậu và quy chụp. Ngoài ra, số người khác nhận định Kahn đang tự hạ thấp mình vì ông vốn dĩ là người gốc Hàn Quốc.

"Phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc là chuyện phổ biến nên không có gì phải xấu hổ. Trong nhóm BTS không ai can thiệp dao kéo ngoại trừ trưởng nhóm RM đã sửa mũi vì các vấn đề hô hấp", một người bình luận.

Không quan tâm dư luận, đạo diễn MV Look What You Made Me Do tiếp tục chia sẻ 2 dòng trạng thái khác hôm 14/8 và khẳng định sẽ không bao giờ xin lỗi nhóm nhạc đình đám.

Đạo diễn gốc Hàn Quốc từ chối xin lỗi vì chế giễu nhóm nhạc BTS.

Trong khi đó, nhà sản xuất chương trình One Night TV Entertainment của đài SBS đã liên lạc với công ty quản lý BTS - Bighit Entertainment và nhận được câu trả lời: "Chúng tôi không có gì để nói về chuyện này. Nhóm nhạc đang tất bật chuẩn bị cho màn trở lại sắp tới".

Nhóm nhạc BTS ra mắt tháng 6/2013 với 7 thành viên là RM, V, Suga, Jin, Jungkook và J-Hope. Hồi tháng 5, BTS lập nên kỳ tích cho âm nhạc châu Á khi vượt mặt Justin Bieber, Selena Gomez để giành giải thưởng Top Social Artist tại Billboard Music Awards 2018.

Joseph Kahn là đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Quốc. Ông từng hợp tác với nhiều sao “khủng” trên thế giới như Lady Gaga, Taylor Swift, Katy Perry, Maroon 5, Britney Spears,... Các MV như Toxic, Can't Remember To Forget You, Bad Blood, Look What You Made Me Do, Blank Space,… do vị đạo diễn này đảm nhận.