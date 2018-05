Đạo diễn loạt phim bom tấn Pháp bị tố cưỡng hiếp nữ diễn viên

Luc Besson, nhà làm phim nổi tiếng của Pháp, bị tố cưỡng hiếp một nữ diễn viên kiêm người mẫu 27 tuổi.

Theo AFP, ngày 17/5 cảnh sát Paris nhận đơn tố cáo cưỡng hiếp nhắm vào Luc Besson, một trong những đạo diễn lớn nhất của nước Pháp. Người đâm đơn kiện là một nữ diễn viên kiêm người mẫu giấu tên, 27 tuổi.

Cô cho biết sự việc diễn ra cách đây 2 năm. Cô cáo buộc Besson đã bỏ thuốc mê vào trong tách trà cô uống. Cô ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy trên giường thì phát hiện mình đã bị cưỡng hiếp.

Nữ diễn viên kể cô chọn cách im lặng trong suốt thời gian qua vì sợ rằng một đạo diễn quyền lực như Besson sẽ hủy diệt sự nghiệp của cô. Phía cảnh sát cũng xác nhận đã mở cuộc điều tra.

Phản ứng lại, luật sư của đạo diễn Luc Besson tuyên bố lời tố cáo chỉ là thông tin bịa đặt. “Thân chủ tôi có biết người này nhưng ông không bao giờ có hành vi sàm sỡ”, luật sư của Besson nhấn mạnh.

Đạo diễn 59 tuổi người Pháp Luc Besson vướng vào vụ kiện cưỡng hiếp một nữ diễn viên. Ảnh: Getty Images.

Đơn tố cáo này được trình lên chỉ một ngày trước khi LHP Cannes lần thứ 71 khép lại. Liên hoan phim danh giá nhất thế giới - nơi từng vinh danh Luc Besson - ngập tràn trong bầu không khí của phong trào #Metoo chống nạn xâm hại tình dục.

Luc Besson (59 tuổi) là đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch của những bộ phim được đánh giá cao và đoạt nhiều giải thưởng như Le Grand Bleu, Leon, Subway, The Fifth Element và các tác phẩm hành động như Nikita hay Lucy.

Bộ phim mới nhất của ông là bom tấn có kinh phí đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh châu Âu. Đó là Valerian and the City of a Thousand Planets do Dane DeVaan và Cara Delevingne. Tuy nhiên, tác phẩm khoa học viễn tưởng này thất bại nặng nề về doanh thu.

Hiện tại, Luc Besson là một trong những nhà làm phim đình đám nhất của Pháp với 12 lần được đề cử trao giải César. Ông còn là nhà đầu tư điện ảnh hàng đầu quốc gia này khi chi đậm khủng để mở khu phức hợp điện ảnh Paris gồm 9 trường quay và một trường đào tạo điện ảnh.

Luc Besson và người vợ thứ 4 Virginie Silla. Ảnh: Getty Images.

Besson là nhà làm phim quyền lực số một nước Pháp. Do đó đời sống tình ái của ông trở thành đề tài hấp dẫn đối với báo lá cải Pháp, đặc biệt là câu chuyện ông luôn yêu và lấy "nàng thơ" mà mình phát hiện làm vợ.

Trong 4 đời vợ đến nay, 3 cô vợ đầu của Besson đều là những diễn viên trong các bộ phim của ông. Cô vợ đầu tiên là Anne Parillaud, người đóng vai Nikita. Cuộc hôn nhân này kéo dài 5 năm.

Sau đó, Besson ông nảy sinh tình cảm với Maïwenn Le Besco, nữ diễn viên mang một nửa dòng máu Việt, lúc đó mới 15 tuổi, chưa bằng nửa số tuổi của ông (32 tuổi). Họ kết hôn vào cuối năm 1992.

Nhưng mối tình này cũng đổ vỡ. Luc Besson li dị Maiwenn để cưới cô đào Ukraine Milla Jovovich lúc ông 38 tuổi còn Jovovich chỉ mới 22 tuổi. Cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm thì tan vỡ.

5 năm sau, Besson kết hôn lần thứ 4 với nhà sản xuất Virginie Silla, người hỗ trợ cho các dự án quốc tế sau này của ông. Cuộc hôn nhân vẫn kéo dài đến hiện nay và Besson có thêm 3 đứa con nữa.