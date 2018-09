Đạo diễn Vương Toàn An - từ ông hoàng màn bạc đến gã mua dâm tập thể

Vương Toàn An được ca ngợi là đạo diễn thế hệ thứ 6 tài danh điện ảnh Trung Quốc. Đạo diễn 53 tuổi từng có sự nghiệp như ý, một người vợ đẹp trước khi mất tất cả vì bê bối mua dâm.

Lần gần nhất đạo diễn danh tiếng Vương Toàn An xuất hiện trước công chúng là tại LHP Quốc tế Berlin 2017, với tư cách thành viên ban giám khảo. Vương Toàn An bước xuống từ chiếc xe sang, trong bộ vest chỉn chu và mỉm cười đầy quyền lực trên thảm đỏ.

Nhưng tại Trung Quốc, cư dân mạng trên Weibo gọi đạo diễn 53 tuổi là sự thất bại và nỗi nhục của màn ảnh Hoa ngữ. Họ không hiểu tại sao LHP tầm quốc tế lại dễ dàng bao dung với một gã chồng mua dâm, phản bội vợ.

Lần hiếm hoi Vương Toàn An tham dự sự kiện ở LHP Berlin.

“Tôi biết mình đang gây tranh cãi”, Vương Toàn An nói trên Sina sau những ồn ào. Đạo diễn Bạch Lộc Nguyên hiểu bê bối mua dâm sẽ khiến ông bị chỉ trích nhiều năm nữa.

Đỉnh cao danh vọng

Vương Toàn An sinh năm 1965 tại Thiểm Tây (Trung Quốc). Trên Mtime, Vương Toàn An tự kể là người yêu thích hội họa từ nhỏ. Lớn lên, ông luôn nghĩ mình theo nghề vẽ. Thế nhưng ý muốn này vấp phải sự phản đối từ gia đình. Năm 1977, Vương Toàn An theo học vũ đạo, đạo diễn. Ông tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Với Vương Toàn An, con đường sự nghiệp như trải trên thảm đỏ. Năm 1999, ông thành công ngay lập tức với bộ phim đầu tay mang tên Nguyệt thực. Phim do Dư Nam, Đặng Siêu đóng chính. Đây là tác phẩm giúp Vương Toàn An có giải thưởng đầu tiên.

Trương Vũ Kỳ, Vương Toàn An trong ngày cưới.

Năm 2006, với Hôn nhân của Đồ Nhã, Vương Toàn An giành giải Gấu vàng tại LHP Quốc tế Berlin. Vương Toàn An là đạo diễn thứ ba của Trung Quốc có được vinh dự này sau Tạ Phi và Trương Nghệ Mưu.

Trong sự nghiệp làm phim, Vương Toàn An nhiều lần được đề cử tại Kim Mã, Giải thưởng điện ảnh Trung Quốc, LHP Sinh viên Bắc Kinh.

“Từ Nguyệt thực đến Hôn nhân của Đồ Nhã và Bạch Lộc Nguyên, Vương Toàn An cho thấy ông có phong cách làm phim khác biệt. Tác phẩm của ông kịch tính và cô đọng tình tiết. Điểm cộng nữa là màu sắc phim phảng phất hương vị quê hương”, báo Đại Liên bình luận.

Tân Hoa Xã khen ngợi Vương Toàn An là người thành công nhất trong thế hệ đạo diễn đời thứ 6 của Trung Quốc.

Hôn nhân đứt gánh của đạo diễn tài danh vì mua dâm.

“Vương Toàn An có thể được coi là người kế cận thành công của Trương Nghệ Mưu”, QQ nhận xét.

Ở đỉnh cao danh vọng, đạo diễn kiêm nhà sản xuất họ Vương bất ngờ kết hôn với Trương Vũ Kỳ. Họ tổ chức lễ cưới tại Maldives vào năm 2013. Đáng buồn, hôn nhân của cặp sao sớm tan vỡ.

Theo Nhân Dân nhật báo, cú ngã bị bắt vì mua dâm là vết nhơ khó gột của Vương Toàn An.

Mua dâm tập thể bị bắt tại trận

Tháng 9/2014, cảnh sát Bắc Kinh bất ngờ thông báo tạm giam Vương Toàn An vì hành vi mua dâm. Đạo diễn nổi tiếng bị bắt tại trận khi đang “mây mưa” với một gái mại dâm 31 tuổi ở phòng làm việc.

Sau thẩm tra, Vương Toàn An thừa nhận giao dịch mua bán dâm qua điện thoại. Ông dùng điện thoại hẹn lịch và trả giá 100 USD/ lần phục vụ. Địa điểm mua bán dâm diễn ra tại căn hộ được sử dụng làm nơi làm việc của đạo diễn danh tiếng.

Trương Vũ Kỳ ly hôn sau bê bối của chồng.

Theo Ifeng, Vương Toàn An gọi gái mại dâm phục vụ trong ba ngày liên tiếp. Trong đó ngày 9/9/2014, ông gọi tới hai cô gái đến phòng để được phục vụ. Môi giới bán dâm là phụ nữ 18 tuổi.

Nhân viên bảo vệ tòa nhà từng nói: “Chúng tôi ở đây chỉ biết một người đàn ông bị cảnh sát bắt đi. Hôm sau, chúng tôi mới vỡ lẽ đó là Vương Toàn An”.

Vương Toàn An bị tạm giữ hình sự 15 ngày và nộp phạt hành chính.

“Tôi không có gì biện minh cho mình. Sai lầm do tôi, tôi phải chịu trách nhiệm”, chồng cũ Trương Vũ Kỳ buồn bã. Nguồn tin từ Sina hé lộ Vương Toàn An ra sức níu kéo hôn nhân sau bê bối nhưng mọi việc đều quá trễ. Chưa đầy một năm sau ngày cưới, vợ chồng cặp sao ly hôn.

Bạn gái tin đồn mới của Vương Toàn An.

“Những tin xấu dồn dập đến. Vợ chồng tôi ly hôn và tôi phải chấp nhận điều đó. Công việc đạo diễn trở nên khó khăn, các hợp đồng dần không cánh mà bay. Tôi vừa ra tù càng không dám ngẩng mặt nhìn ai”, Vương Toàn An nói về giai đoạn khó khăn nhất.

4 năm sau bê bối, Vương Toàn An kín tiếng trong cuộc sống riêng. Trang Weibo của ông đặt ở chế độ riểng tư và hiếm khi sử dụng. Nguồn tin từ Sohu hé lộ Vương Toàn An đã yêu lại sau đổ vỡ. Đó là một cô gái xinh đẹp đang học ngành truyền thông.

"Tôi chưa nghĩ đến tái hôn. Trương Vũ Kỳ đã có tổ ấm mới, tôi mừng vì cô ấy hạnh phúc. Còn tôi, tôi đang sống như một đứa trẻ không nhà cửa ở tuổi ngoài 50", ông phản bác tin sắp cưới.