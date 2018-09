Đập máy ATM vì thẻ ngân hàng bị nuốt

Một thanh niên bị tạm giữ vì đập hỏng máy ATM. Người này cho rằng máy đã nuốt mất thẻ ngân hàng của mình.

Ngày 16/9, Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ Võ Minh Sang (29 tuổi, ngụ An Thới) để làm rõ hành vi Hủy hoại tài sản.

Theo lực lượng chức năng, chiều 15/9, Sang đến rút tiền tại máy ATM của một ngân hàng đặt gần cổng vào khách sạn Marriot. Không rút được tiền, lại bị máy nuốt thẻ, người này tỏ ra bực tức và đập hỏng màn hình.

Sang bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh bạn đọc cung cấp.

Đại diện ngân hàng cho biết ngoài màn hình thì khe bỏ thẻ và khe lấy tiền cũng hư hỏng. Phía nhà băng phải thu hồi hết tiền ở máy ATM để bảo đảm an toàn.

Sau khi sự việc xảy ra, Sang có biểu hiện gây rối và đã bị cảnh sát khống chế tại hiện trường.

Thị trấn An Thới (màu đỏ). Ảnh: Google Maps.