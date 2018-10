Đất vàng đấu giá lấy 1.500 tỷ đồng xây nhà hát Thủ Thiêm vẫn bất động

Khu đất 23 Lê Duẩn cũng là vị trí đầu tiên được đề xuất xây dựng nhà hát nhưng không thành. Đến nay đất đã đấu giá xong, tiền đã nộp đủ nhưng cả hai công trình vẫn chưa thành hình.

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khoá IX (kỳ họp bất thường), đại biểu đã thông qua dự án xây dựng nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch ở Thủ Thiêm. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỷ đồng từ nguồn thu bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn (quận 1). Dù đã nộp tiền và nhận đất, chủ đầu tư là Tập đoàn Tân Hoàng Minh vẫn chưa cho thấy động thái triển khai dự án trên khu đất này.

Khu đất nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố với 2 mặt tiền là đường Lê Duẩn và Nguyễn Du, khu đất số 23 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM trước đây là trụ sở của Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM.

Khu đất có diện tích 3.000m2, chiều ngang mặt tiền Lê Duẩn 55m. Ngày 23/6/2015, khu đất này đã thu hút được 13 “ông lớn” tham gia đấu giá với mức giá khởi điểm là 558 tỷ đồng .

Khu đất 23 Lê Duẩn vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi công dù kế hoạch là triển khai quý III/2017 hoàn thành quý I/2019.

Tiếp đó, trong hai phiên tiếp theo, mức giá được đẩy lên 1.000 tỷ đồng . Ở mức giá này đã có sáu đại gia bỏ cuộc. Các đơn vị còn lại có một số cái tên đáng chú ý là Tân Hoàng Minh, Công ty Đại An, ông Jonathan Hạnh Nguyễn và Công ty Ôtô Trường Hải (Thaco).

Sau 16 vòng đấu giá, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã trở thành chủ nhân của khu “đất kim cương” này với giá 1.430 tỷ đồng , gấp 2,6 lần so với giá khởi điểm. Mức giá này cao hơn 2 tỷ đồng so với mức giá của đấu thủ về nhì là Công ty Đại An và cao hơn 8 tỷ đồng và 15 tỷ đồng so với mức bỏ giá của Thaco và ông Jonathan Hạnh Nguyễn.

Số tiền 1.430 tỷ đồng cũng là số tiền kỷ lục từ trước đến nay mà TP.HCM thu được thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Bình quân, mỗi m2 có giá trị khoảng 470 triệu đồng.

Ngày 7/8/2015, UBND TP.HCM cũng đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại số 23 Lê Duẩn. Số tiền "đặt cọc" đấu giá 83 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh cũng đã được chuyển vào kho bạc Nhà nước.

Thế nhưng ngay sau khi UBND TP. HCM phê duyệt kết quả đấu giá thì Tân Hoàng Minh lại có văn bản đề nghị hủy kết quả. Doanh nghiệp cho rằng đơn vị tổ chức đấu giá đã có sai phạm về bước giá, và cũng không nộp số tiền đã trúng đấu giá. Do vậy, thành phố đề nghị các đơn vị liên quan tham mưu để giải quyết.

Bất ngờ, trong tháng 6, Tân Hoàng Minh lại có văn bản gửi UBND TP.HCM, đề nghị được tiếp tục mua khu đất 23 Lê Duẩn. Trong thời gian này, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Trung Nam lại đề xuất thành phố bổ sung khu đất này vào danh sách các khu đất hoán đổi cho hợp đồng BT của một dự án chống ngập mà công ty này làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng .

Đến cuối tháng 12/2016, UBND TP. HCM có văn bản chỉ đạo đến hết ngày 30/12/2016, nếu Tân Hoàng Minh không nộp hết số tiền trúng đấu giá, thành phố sẽ hủy kết quả để tổ chức đấu giá lại.

Đúng vào “phút chót”, Tân Hoàng Minh cho biết đã hoàn tất thủ tục nộp số tiền 1.430 tỷ đồng theo Quyết định 3877-QĐ-UBND để chính thức trở thành chủ sở hữu mảnh đất vàng tại 23 Lê Duẩn, quận 1, TP. HCM vào ngày 29/12/2016 (trước thời hạn đưa ra chỉ 1 ngày).

Tháng 4/2017, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã hoàn thành 100% nghĩa vụ tài chính khi đóng gần 1.694 tỷ đồng , bao gồm số tiền đặt trước tham gia đấu giá là 83,76 tỷ đồng . Số tiền còn lại trúng đấu giá là hơn 1.346 tỷ đồng , số tiền chậm nộp tiền trúng đấu giá là 263,997 tỷ đồng .

Khu đất này sẽ được lập một dự án khu phức hợp văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ cao cấp ở vị trí đắc địa bậc nhất ở trung tâm TP. HCM. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào quý III/2017. Tuy nhiên, đến nay khu đất này vẫn đang nằm ở trạng thái bất động và chưa có bất kỳ một dự án nào được triển khai tại đây.

Dự án 25 năm Dự án Nhà hát Giao hưởng - nhạc, vũ kịch TP.HCM được lập hồ sơ từ năm 1993 và dự kiến triển khai công trình tại số 23 Lê Duẩn, tuy nhiên địa điểm này được đánh giá không phù hợp. Đến cuối năm 2012, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương xây nhà hát trong công viên 23/9. Tư vấn, thiết kế nhà hát do các Công ty Busmann Haberer, Muller, Inros Lackner (Đức). Nhà hát tại công viên 23/9 được giới hạn bởi các con đường Tôn Thất Tùng, Lê Lai, Phạm Ngũ Lão, mặt tiền nhìn ra chợ Bến Thành, dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2015. Dẫu vậy dự án một lần nữa không được triển khai vì vấp phải sự phản đối của nhiều chuyên gia và nhà khoa học. Đến nay dự án này đã được các đại biểu HĐND thông qua tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khoá IX (kỳ họp bất thường) ngày 8/10 vừa qua. Theo thiết kế, đây là nhà hát đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặt tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỷ đồng từ nguồn thu bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn (quận 1). Nhà hát có quy mô 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng lớn và nhỏ. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2018-2022.