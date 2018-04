Đâu là bí quyết thành công của ngôi sao bom tấn ‘The Rock’?

Từ một vận động viên đô vật vai u thịt bắp, Dwayne “The Rock” Johnson đã trở thành ngôi sao số một tại Hollywood. Đến giờ, người ta vẫn kinh ngạc với thành công của anh.

Rampage - Siêu thú cuồng nộ tung trailer 2 với Dwayne Johnson Bom tấn năm 2018 của hãng Warner Bros. - Rampage vừa tung ra trailer 2 đầy gây cấn và cho khán giả cái nhìn chi tiết hơn về cơn thịnh nộ kinh hoàng của các siêu thú.

Dwayne “The Rock” Johnson là một người khổng lồ. Anh cao 1,96 m, nặng 118 kg, cơ thể cơ bắp, không một chút mỡ thừa. Theo báo Guardian, ở tuổi 45 Johnson vẫn dậy từ 5h mỗi sáng, tập gym ít nhất 2 tiếng. Đó là chế độ luyện tập nghiêm ngặt mà anh thừa hưởng từ người cha Rocky Johnson. Ông cũng là một đô vật chuyên nghiệp, và Johnson lấy biệt danh “The Rock” từ tên của ông.

Không chỉ có kích cỡ, Johnson còn là một người khổng lồ ở Hollywood. Anh hiện là diễn viên được trả cát-xê cao nhất thế giới. Với bộ phim hành động Red Notice sẽ ra mắt vào năm 2020, Johson nhận tới 22 triệu USD tiền cát-xê, cộng thêm phần trăm doanh thu (Red Notice cứ bán được 25 triệu USD tiền vé thì Johnson bỏ túi thêm 1 triệu USD).

Chỉ riêng trong năm 2015, các phim của Johnson thu về gần 1,5 tỷ USD. Năm 2017, Jumanji: Welcome to the Jungle kiếm được 950 triệu USD còn Fast 8 tung hoành khắp các rạp chiếu thế giới với 1,236 tỷ USD. Trong ngành công nghiệp điện ảnh luôn cần những ngôi sao lớn, Johnson là một ông hoàng.

Ông hoàng ở Hollywood

Với bom tấn Rampage ra mắt ngày 13/4, Johnson bước vào giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp. Giờ anh đã có đủ tự tin để kể về quá khứ nghèo khổ, về chuyện mẹ anh suýt chút nữa tự sát sau khi căn hộ của gia đình bị tịch thu, khiến anh rơi vào trầm cảm.

Dwayne "The Rock" Johnson đang là diễn viên có mức cát-xê cao nhất Hollywood. Ảnh: Warner Bros.

Nhưng làm thế nào Johnson leo được lên đỉnh cao danh vọng như vậy? Làm sao một anh chàng cầu thủ bóng bầu dục dính chấn thương nghiêm trọng, phải từ bỏ giấc mơ, theo học ngành tội phạm và sinh lý học rồi trở thành vận động viên đô vật lại có thể ghi dấu ấn lớn lao đến thế tại Hollywood, nơi đã bóp nát không biết bao nhiêu giấc mơ?

Thậm chí còn có nhiều người đặt câu hỏi liệu Johnson đã từng đóng một bộ phim nào thực sự xuất sắc hay chưa? Rất khó để chỉ ra một vai diễn biểu tượng của anh, điều mà các người hùng phim hành động Hollywood đều sở hữu.

Arnold Schwarzenegger có The Terminator, Sylvester Stallone tỏa sáng với Rambo và Rocky, Bruce Willis trở thành sao nhờ Die Hard còn Tom Cruise rất tự hào với Mission: Impossible. Johnson thì khác, anh không phải là một ngôi sao hành động thuần túy.

Giống như Arnold Schwarzenegger với Conan the Barbarian, Johnson bắt đầu sự nghiệp điện ảnh nhờ thể hình lực lưỡng, ở dòng phim thần thoại. Đó là vai Vua Bọ cạp trong The Mummy Returns (vai phụ) và The Scorpion King (vai chính). Sau đó, anh đóng một vài phim hành động hạng B như The Rundown và Doom.

Thậm chí Johnson từng thử sức với bộ phim nghệ thuật Southland Tales (2007). Sự nghiệp của anh chỉ thực sự cất cánh khi anh tham gia vào phần 5 loạt phim đua xe Fast & Furious. Nhờ vai đặc vụ Luke Hobbs, Johnson trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời Hollywood.

Đóng nhiều phim hành động, nhưng Dwayne "The Rock" Johnson vẫn ghi dấu ấn trong các phim gia đình và hài. Ảnh: Warner Bros.

Nhưng Johnson leo lên đỉnh Hollywood, theo đánh giá của nhiều chuyên gia điện ảnh, nhờ việc anh không cắm đầu chạy theo dòng phim hành động. Anh chàng vai u thịt bắp đó hóa ra lại có đủ sự nhẹ nhàng để vào các bộ phim gia đình như Race to Witch Mountain, Tooth Fairy và Moana.

Và trước sự ngạc nhiên của nhiều người, Johnson còn thể hiện được sự hài hước trong các phim đậm chất hài như Central Intelligence và Jumanji: Welcome to the Jungle.

Sẽ tranh cử tổng thống?

Trên màn ảnh, Johnson luôn là một người hùng hay anh chàng dễ thương. Nhưng khi còn là một ngôi sao bóng bầu dục ở Đại học Miami, anh từng có tiếng là nóng tính, sẵn sàng gây gổ.

Trong thời kỳ làm vận động viên đô vật hồi thập niên 1990, Johnson luôn thể hiện hình ảnh một kẻ cứng đầu đáng ghét, sẵn sàng xỉ vả đối thủ. Và kể cả thời gian qua, tại Hollywood, người ta vẫn thỉnh thoảng thấy được phần nào bóng tối trong vầng hào quang của Johnson.

“Vin và tôi đã có vài cuộc nói chuyện, bao gồm một cuộc mặt đối mặt trong xe moóc của tôi”, Johson lạnh lùng kể trên tạp chí Rolling Stone về hục hặc với bạn diễn Vin Diesel khi 2 người quay Fast 8.

Dwayne "The Rock" Johnson từng bày tỏ ý định tranh cử tổng thống Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Ở thời điểm hiện tại, Johnson là ông vua không ngai tại Hollywood, thậm chí còn vượt trên Robert Downey Jr., gương mặt đại diện của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Liệu anh có thể tiến xa hơn nữa?

Trước mắt Johnson sẽ là hàng loạt bộ phim bom tấn, sau Rampage sẽ là Skyscraper. Phim siêu anh hùng Black Adam có thể sẽ quay vào năm 2019 và phần ngoại truyện của Fast & Furious, với sự tham gia của Johnson và Jason Statham, cũng đã tìm được đạo diễn và sẽ ra mắt vào ngày 26/6/2019.

Không chỉ gây ấn tượng với các vai diễn ngày càng trưởng thành, Johnson còn có những kế hoạch lớn hơn. Anh từng nói về ước mơ có ngày sẽ đoạt giải Oscar. Anh cũng từng đùa rằng sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ. Đó có thật là một lời đùa? “Có thể là 2024 hay 2028”, Johnson úp mở.

Với những gì Johnson đã làm được trong sự nghiệp, có lẽ sẽ không ngạc nhiên nếu có ngày anh tham gia chính trường và ghi dấu ấn.