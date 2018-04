Đây chính là bản iOS 12 mà người dùng mong chờ

Đầu tiên là tính năng màn hình luôn hiển thị "always on display" đã có trên nhiều smartphone Android. Mặc dù các đời iPhone mới có thể cài đặt sáng đèn chỉ bằng cách nhấc lên, việc bổ sung tính năng "always on display" sẽ giúp người dùng xem giờ giấc vào bất kỳ lúc nào mà không cần chạm vào điện thoại. Đây không phải tính năng quá lớn nhưng luôn được người dùng mong chờ.