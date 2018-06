Đây có thể là chiếc iPhone X Plus cả thế giới đang chờ đợi

Trong bản dựng này, iPhone X Plus gần như không khác biệt về thiết kế so với iPhone X. Tuy nhiên, nó cao và rộng hơn. Kích thước cụ thể của máy là 157,5 x 77,4 x 7,7 mm, nhỏ hơn đôi chút so với một chiếc iPhone 8 Plus (158,4 x 78,1 x 7,5 mm) nhưng dày hơn. Nên nhớ, iPhone 8 Plus chỉ có màn hình 5,5 inch.