DC tiếp tục sản xuất bom tấn để cạnh tranh Marvel

Theo một nguồn tin, phim riêng của Flash có thể sẽ bấm máy vào tháng 2 sang năm. Bộ đôi đạo diễn của “Game Night” sẽ đạo diễn bom tấn nhà DC.

Phim riêng của Flash có thể bấm máy vào tháng 2 năm sau. Theo đó, Flash sẽ đưa khán giả vào cuộc hành trình của riêng anh. Trước đó, vai trò của Flash trong Liên minh công lý là đáp ứng về tốc độ. Với tiến độ này, kịch bản cùng dàn diễn viên sẽ sớm được công bố. Theo PursueNews, nhà sản xuất The Flash lựa chọn Atlanta là bối cảnh.

John Francis Daley và Jonathan Goldstein là người ngồi ở vị trí đạo diễn. Gần đây nhất, bộ đôi từng tung hoành trong Game Night, sản phẩm có sự góp mặt của Rachel McAdams và Jason Bateman. Kịch bản của The Flash sẽ do Joby Harold đảm nhận.

Ezra Miller hoá thân vào vai Flash lần đầu trong Batman v Superman: Dawn of Justice và sau đó là Suicide Squad. Tuy nhiên, những lần xuất hiện trên đều chỉ mang tính chất vai diễn khách mời. Năm ngoái, bom tấn Justice League đánh dấu vai trò to hơn của Flash trong Vũ trụ mở rộng DC.

Nam diễn viên Ezra Miller đảm nhận vai Flash.

Ezra Miller sinh năm 1992 tại Mỹ. Anh tham gia vào nhiều bộ phim như Afterschool (2008), We Need To Talk About Kevin (2011), Perks of Being a Wallflowers (2012)... Tuýp nhân vật nam diễn viên 26 tuổi lựa chọn thường có nội tâm phức tạp. Anh chia sẻ những người thích thử thách thường là những người thú vị.

Bên cạnh Ezra Miller, thành viên duy nhất được xác nhận tham gia The Flash hiện tại là Kiersey Clemons với vai Iris West. Billy Crudup cũng có khả năng hợp tác với DC trong phần phim này khi trước đó anh từng sắm vai Henry Allen.

Nếu bấm máy vào đầu năm sau, The Flash sẽ được phát hành năm 2020 theo như lời tiết lộ trước đó của hai vị đạo diễn. Phim chắc chắn là cú phản công tiếp nối sau Aquaman và Wonder Woman 2 của DC tới đối thủ Marvel.