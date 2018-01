Đề nghị truy tố 2 vợ chồng phá rừng suốt hơn 2 tháng

Hai bị can bị truy tố về tội “Hủy hoại rừng” là Phùng Văn Bảy (40 tuổi) và Nguyễn Thị Việt (39 tuổi, vợ Bảy), cả hai cùng trú thôn 9, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Chiều 14/1, Công an huyện Tiên Phước, Quảng Nam cho biết, CQĐT Công an huyện Tiên Phước đã hoàn tất kết luật điều tra vụ án hình sự “Hủy hoại rừng” tại tiểu khu 556, thôn 8, xã Tiên Lãnh vào ngày 29/12/2017 và chuyển Viện kiểm sát huyện Tiên Phước đề nghị truy tố 2 bị can.

Theo kết luận điều tra, khoảng cuối tháng 3/2017, Phùng Văn Bảy đi đến khu vực Dội Lớn thuộc khoảnh 5, khoảnh 6 - Tiểu khu 556 (thôn 8, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) tìm hái nấm lim xanh thì thấy ở đây có mảnh rừng lớn chưa có người khai thác nên nảy sinh ý định chặt phá cây rừng ở khu vực này để lấy đất trồng keo.

Khu vực xảy ra vụ phá rừng Tiên Lãnh.

Sau đó, Phùng Văn Bảy về nhà nói với vợ là Việt về việc chặt phá rừng để lấy đất trồng keo. Đến tháng 4/2017, Phùng Văn Bảy và Nguyễn Thị Việt đem theo rựa, thức ăn, nước uống đến khu vực Dội Lớn suối Nà Cau (thuộc khoảnh 5, khoảnh 6 - Tiểu Khu 556) thôn 8, Tiên Lãnh dựng một lán trại rồi Bảy, Việt ở lại đây dùng rựa phát cây rừng trong thời gian 45 ngày. Sau khi phát rong được một diện tích rừng khá lớn thì vợ chồng Phùng Văn Bảy về nhà.

Khoảng đầu tháng 5/2017, Phùng Văn Bảy và Nguyễn Thị Việt đi vào khu vực rừng nói trên dùng cưa lốc cắt hạ tất cả các cây trong diện tích rừng đã phát rong trước đó. Cắt hạ cây rừng xong Phùng Văn Bảy để khoảng 30 ngày cho khô cây lá. Đến cuối tháng 6/2017, Phùng Văn Bảy đến khu vực nói trên đốt cháy diện tích rừng đã chặt phá.

Sau đó Phùng Văn Bảy đến TP Tam Kỳ mua 5 kg hạt keo đem về rồi cùng Nguyễn Thị Việt đi vào khu vực rừng đã đốt cháy dùng mũi rựa mố xuống đất để trỉa hạt keo trong khoảng 7 ngày hết 3 kg hạt keo.

Khoảng 1 tháng sau, Phùng Văn Bảy vào kiểm tra khu vực đã trỉa keo thì thấy keo mọc không đều và cỏ, dây leo đã mọc nên Phùng Văn Bảy đã thuê Đinh Thị Hoa đến dọn cỏ và trỉa dặm keo, đồng thời Phùng Văn Bảy nhờ Đinh Thị Hoa thuê thêm người đến làm cho Phùng Văn Bảy với giá 160.000 đồng/ngày công. Sáng 13/8/2017, vợ chồng Bảy cùng những người trên phát cây cỏ, dây leo và trỉa dặm hạt keo trên diện tích mà Bảy đã trỉa keo trước đó.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đi kiểm tra vụ phá rừng Tiên Lãnh

Sáng 14/8, Bảy thuê thêm Nguyễn Thị Đào (37 tuổi), trú thôn 9, xã Tiên Lãnh cùng làm. Đến khoảng 15h30, ngày 15/8, khi nhóm người làm của vợ chồng Bảy đang trỉa dặm hạt keo thì bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản.

Quá trình điều tra xác định tổng diện tích rừng bị hủy hoại tại khoảnh 5, khoảnh 6 của tiểu khu 556 là 167.188 m2; Tổng trữ lượng gỗ (cây đứng) bị thiệt hại 1.124,646 m3; Tổng trữ lượng gỗ thương phẩm 674,788 m3. Trong đó, diện tích rừng mà vợ chồng Bảy đã hủy hoại là 36.367,5 m2 có trữ lượng gỗ (Cây đứng) bị thiệt hại 275,883 m3; trữ lượng gỗ thương phẩm là 165,530 m3, có giá trị thiệt hại thành tiền là 82.549.000 đồng, giá trị về môi trường 330.196.000 đồng. Trong đó có 30.040 m2 rừng đã trồng 7.951 cây keo con, có giá trị 23.853.000 đồng.

Với chứng cứ và tài liệu thu được, CQĐT xác định vợ chồng Phùng Văn Bảy, Nguyễn Thị Việt đã phạm vào tội “Hủy hoại rừng” được quy định tại khoản 3, Điều 189 Bộ luật hình sự.

Đối với Đinh Thị Hoa, Đinh Hữu Tiến, Trần Văn Mẫn, Trần Văn Trính, Hà Thị Minh Thủy, Nguyễn Thị Hiền, Đinh Văn Tiếm, Nguyễn Thị Đào không biết việc vợ chồng Phùng Văn Bảy hủy hoại rừng và là những người làm thuê cho vợ chồng Phùng Văn Bảy, Nguyễn Thị Việt với nhiệm vụ là dọn cỏ và trỉa dặm keo chứ không tham gia vào quá trình hủy hoại rừng của vợ chồng Phùng Văn Bảy nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước không xử lý.

Đối với diện tích rừng bị hủy hoại chưa xác định được người vi phạm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước ra Quyết định tách hồ sơ vụ án tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Được biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước đã xử lý kỷ luật đối với 3 cán bộ xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước: cảnh cáo đối với ông Lê Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã; cách các chức vụ đảng đối với ông Võ Hồng Nhiệm, Phó Bí thư Đảng ủy xã; khai trừ đảng đối với ông Võ Tấn Sỹ, cán bộ địa chính xã. Riêng ông Nhiệm còn bị UBND huyện cách chức Chủ tịch xã.