Đệ nhất phu nhân Mỹ nhập viện phẫu thuật thận

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã có cuộc phẫu thuật khối u lành thành công và đang nằm viện điều trị.

Theo Guardian, ngày 14/5, Nhà Trắng thông báo Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã nhập viện sau khi trải qua ca mổ chữa thận.

Stephanie Grisham, phát ngôn viên của đệ nhất phu nhân, cho biết ca phẫu thuật khối u lành đã thành công và không hề xảy ra bất kỳ rắc nối nào. Phu nhân hiện được điều trị tại Trung tâm Y tế Quốc gia Walter Reed, gần Washington D.C. và sẽ tiếp tục ở đó đến hết tuần.

Đệ nhất phu nhân Mỹ giới thiệu về chiến dịch "Be Best" tại Vườn Hồng của Nhà Trắng hôm 7/5. Ảnh: AP.

Tổng thống Donald Trump đăng một dòng trạng thái trên Twitter vào chiều tối, cho biết tình hình vợ ông đang rất tốt và ông đang trên đường tới thăm bà.

Nhà Trắng cho hay “đệ nhất phu nhân mong sớm hồi phục hoàn toàn để có thể tiếp tục công việc đại diện cho trẻ em ở mọi nơi”.

Tuần trước, bà Trump đã phát động chiến dịch "Be best" (tạm dịch: "Hãy là điều tuyệt vời nhất") để giúp đỡ trẻ em chống lại nạn bắt nạt. Chiến dịch này nhắm vào an ninh cho trẻ khi sử dụng mạng Internet và khuyến khích các em cư xử đúng đắn trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, bà vướng phải nghi án đạo văn khi cuốn sách trong chiến dịch bị cho là giống một tài liệu xuất bản 4 năm trước.

Đệ nhất phu nhân cũng đã giành được nhiều lời khen ngợi cho tiệc chiêu đãi do bà chuẩn bị trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Nhà Trắng hồi tháng 4.